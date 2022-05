Si possono ingrandire le labbra senza chirurgia? Certo: si fa così!

Per ingrandire le labbra non hai bisogno di nessun tipo di iniezione. Ecco i metodi naturali per ottenere un risultato da vera star.

Non sempre ricorrere alle iniezioni è la soluzione migliore, sia da un punto di vista salutare che monetario.

Ci sono diverse star che hanno reso emblematiche le loro labbra, come le sorelle Kardashian, anche se queste ultime sono ricorse alla chirurgia.

Come ingrandire le labbra senza ricorrere a metodi invasivi

Prima che l’ingrandimento delle labbra diventasse noto, le star erano solite ricorrere al trucco, grazie al quale riuscivano a rendere più carnose le proprie labbra.

Non solo, il risultato era così realistico che la gente pensava seriamente che molte di loro fossero ricorse alla chirurgia. Il trucco sta semplicemente nell’utilizzo di alcune tecniche make up piuttosto semplici e di trattamenti economici che praticamente chiunque può fare. Scopriamo allora insieme alcuni metodi naturali per ingrandire le proprie labbra.

Esfoliazione per ingrandire le labbra

Questo è il passo numero uno ed è importantissimo. Prima di provare qualsiasi altro trucco, esfolia le labbra. Le labbra secche riflettono meno la luce, il che significa che potrebbero sembrare più piccole di quanto non siano in realtà. Per eliminare il problema, spazzolale leggermente con uno spazzolino da denti. In questo modo si stimola la circolazione e si ottiene un colorito roseo senza bisogno di ricorrere al trucco.

Se volete diventare professioniste nell’esfoliazione, procuratevi uno scrub idratante per labbra a base di zucchero che leviga davvero. Certo, è un altro passo da aggiungere alla vostra routine di cura della pelle, ma credetemi, ne vale davvero la pena.

Idratazione

Quando il corpo è disidratato, le labbra si raggrinziscono e scompaiono. Assicurati di bere molta acqua, che farà risaltare le tue labbra rendendole più belle in modo naturale.

Utilizzo del gloss

Questo trucco ti aiuterà ad attirare l’attenzione sulle labbra. Prendi il tuo lucidalabbra trasparente preferito o una tonalità che si abbini al colore del tuo rossetto. Applicane un goccio al centro di entrambe le labbra. Il prodotto scintillante cattura la luce, facendo apparire più pieno il tuo labbro.

Delineare il contorno con il correttore dopo il rossetto

Dovresti applicare il correttore prima e dopo il rossetto. Utilizza un pennello sottile e un piccolissimo strato di correttore per delineare la parte esterna delle labbra già troppo delineate. Non crederai a quanto il tuo rossetto risalterà.

Maschere per le labbra

Le maschere per le labbra sono un modo divertente e veloce per dare al tuo labbro un rimpolpamento perfetto. La maggior parte delle maschere per labbra in circolazione contengono collagene, che aiuta a minimizzare l’aspetto delle linee sottili e rende le labbra più lisce. Alcune sono progettate per essere applicate direttamente sulle labbra per qualche minuto in modo che il collagene e gli altri ingredienti benefici possano penetrare nelle labbra. Se non ti piace l’idea di applicare una maschera in gel sulle labbra, puoi optare per una maschera notturna che si applica come un balsamo per le labbra.

Stratificazione

Vuoi delle labbra più voluminose? Quello che ti serve davvero è la dimensione. Stratificare il colore ne aumenta facilmente il volume. Ecco come fare: Applica una tonalità su tutta la bocca, quindi completala con un colore leggermente più chiaro al centro delle labbra. Oltre a far sembrare le labbra più grandi, aiuterà a uniformarle. Se hai un labbro superiore più pieno e uno inferiore più piccolo (o viceversa), prova ad applicare la tonalità più chiara solo sul labbro più piccolo.

Aggiungere il balsamo per le labbra

Le labbra sono delicate, quindi hanno bisogno di essere idratate dentro e fuori. Oltre a bere molta acqua, come già accennato, ti consigliamo di applicare un balsamo per labbra che le ammorbidisca.