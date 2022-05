Test: soltanto un fenomeno della matematica darà la risposta corretta

Per risolvere questo test sarà necessario mettere in campo tutte le tue conoscenze matematiche. Sei in grado di risolvere il quiz?

Con l’arrivo dei primi caldi, tre amici iniziano a rispettare una tradizione che va avanti da tantissimi anni: ogni sabato si riuniscono per una grigliata. I tre amici si chiamano Marco, Giovanni e Giuseppe e hanno l’abitudine di fare la spesa per la grigliata insieme, di solito la sera prima. Una volta acquistato tutto ciò che gli serve, non devono fare altro che partire e godersi la giornata.

Arrivati sul posto, tra una chiacchierata, un paio di partite a pallone e qualche birra, si fa ora di pranzo. I tre amici hanno acquistato la carne, precisamente delle salsicce e degli hamburger di maiale. Ognuno mette nel proprio piatto sette pezzi di carne, tra salsicce e hamburger di maiale ma non tutti mangeranno lo stesso tipo di carne.

Marco ha il doppio degli hamburger di Giovanni ma meno salsicce di Giuseppe;

Giuseppe ha la metà delle salsicce di Giovanni.

Quante salsicce e quanti hamburger di maiale ci sono nel piatto di ognuno dei tre amici? Valuta attentamente tutti i dettagli e poi scorri il testo verso il basso, alla ricerca della soluzione del test.

La soluzione del test

Per risolvere un test del genere è necessario distinguere i dettagli utili da quelli inutili, inseriti nel test soltanto per ingannarti. Se hai portato a termine questa operazione con successo, vuol dire che adesso sei in possesso della risposta. Complimenti, non era per niente facile! Ovviamente, questo test non ha alcuna validità scientifica ma è soltanto un modo per intrattenere le nostre lettrici ed i nostri lettori.

Ecco la soluzione del test di logica e ragionamento: sappiamo che Giuseppe ha la metà delle salsicce che ha Giovanni. Quest’ultimo ha sicuramente un numero pari di salsicce. Le opzioni sono 2, 4 o 6. Nel caso in cui Giovanni avesse due salsicce, Giuseppe ne avrebbe soltanto una ma Marco non ne avrebbe nessuna. In questo caso, Marco avrebbe sette hamburger ma non è possibile perché ha il doppio degli hamburger di Giovanni, quindi i suoi hamburger devono essere pari.

Se Giovanni avesse sei salsicce, Giuseppe ne avrebbe tre, con quattro hamburger. Marco avrebbe il doppio degli hamburger di Giovanni, quindi due ma dovrebbe avere cinque salsicce e non è possibile, perché sappiamo che ne ha una in meno rispetto a Giovanni. Di conseguenza, Giovanni ha sicuramente quattro salsicce e tre hamburger di maiale, Giuseppe ha due salsicce e cinque hamburger e Marco ha una sola salsiccia e sei hamburger.