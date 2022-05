I must have della primavera? Ecco 5 capi irrinunciabili ma economici

Come essere trendy senza spendere troppo? Ecco 5 capi irrinunciabili ma economici di questa stagione.

La primavera ha ormai superato la sua prima metà, ma abbiamo ancora bisogno di sfoggiare i look in voga in questa stagione.

I capi che i trend – anzi, potremmo dire gli stilisti – di tutto il mondo propongono sono davvero tantissimi ed anche molto diversi tra loro.

Un esempio? Il look primaverile proposto da Alexa Chung che prevede uno shorts argentato lucido abbinato ad un blazer maschile colo ghiaccio, con da sotto un bra basic, delle scarpe mary jane e da sopra un basco, in pieno Paris Style.

Ma non solo, perché le tendenze in questa stagione sono tantissime. Partendo dai colori accesi, che hanno dominato le strade e le passerelle di tutto il globo, per arrivare ai look audaci che giocano sui contrasti (sia di nuance, che di tessuti), passando per le tendenze Y2K, che hanno riportato alla luce mode che credevamo ormai morte.

Micro top di jersey, maxi giubbotto bomber di pelle effetto used, maglione di cotone. E ancora sandali platform, scarpe in pvc – effetto Cenerentola – denim strappato, stivaletti texani e chi più ne ha più ne metta. I capi must have della primavera 2022 sono davvero tantissimi.

Ma moda può anche fare rima con risparmio, quindi quali sono quindi i capi irrinunciabili ma economici di questa primavera? Eccone 5.

5 capi economici irrinunciabili per questa primavera

La moda di questa primavera è vasta e molto variegata, come abbiamo anticipato poco fa, ma nel mare magnum di capi che esistono al mondo, ce ne sono alcuni economici, ma davvero irrinunciabili.

Eccone quindi 5 in linea con le tendenze del momento, il cui costo non supera i 30 euro.

Se vuoi essere alla moda con meno di 50 euro, ecco 5 capi che fanno per te.

Shorts

Quando parliamo di moda – soprattutto primaverile ed estiva – non possiamo non menzionare gli shorts.

Un po’ come la minigonna, sono il must have di ogni donna sempre, ma quando arriva il caldo lo sono ancora di più.

Questi shorts beige monocolore, che potrai acquistare su Shein a soli 13 euro, sono perfetti sia per uscire di giorno, magari una t – shirt infilata dentro e un po’ svasata, sia di sera, ad esempio per andare a cena fuori, con un top elegante e dei tacchi.

Pantaloni cargo

Se parliamo di moda mista a comodità, non possiamo non parlare dei pantaloni cargo.

Per chi non li conoscesse, di cosa si tratta? Di pantaloni dal fit morbido, con ampie tasche laterali che ti consentiranno anche di dire arrivederci per un giorno alla tua bag.

Un esempio sono questi pantaloni con fasce, fibbia e catena, estremamente comodi, sportivi, da indossare rigorosamente di giorno con un crop top e delle sneakers.

L’altra ottima notizia è che su Shein costano soli 13 euro.

Gilet

Tremate, i gilet sono tornati di moda. Che siano dal taglio maschile oppure femminile, restano un capo estremamente sexy.

Ma come indossarli in questa primavera? Anche come capo unico, cioè a mo’ di crop top.

L’alternativa è usarli nel modo classico: da sopra ad un top. In entrambi i casi sarai sensuale, femminile, glamour.

Ad esempio, questo gilet – che su Shein costa soli 9 euro – in perfetto stile texano, è molto più versatile di quello che sembra.

Puoi indossarlo di giorno, con un crop top e degli shorts sportivi – casual, ma anche di sera, come capo unico con una gonna midi (ma anche mini andrà benissimo, dipende sempre dall’occasione). Puoi chiuderlo aiutandoti con delle spille eleganti, ad esempio, ed il gioco sarà fatto.

Abito in lino

Il lino, questo amico conosciutissimo. Fresco, pratico, glamour, è una goduria per tutte la fashion addicted, soprattutto quest’anno che è tornato in voga.

Sulle passerelle più importanti del mondo abbiamo visto sfilare chemisier a righe, maxi dress a fiori, blazer dai colori accesissimi, il tutto rigorosamente in lino.

Che sia perfettamente stirato oppure stropicciato poco importa, sarà trendy lo stesso e potrà accompagnarci fino all’inizio dell’autunno.

Come indossarlo? Sotto forma di pantalone, gonna, jumpsuit e chi più ne ha più ne metta.

Ecco quindi un abito midi in lino – acquistabile su Shein a soli 24,99 euro – perfetto a tutte le età e per tutte le occasioni.

Potrai indossarlo di sera con delle scarpe con tacco a spillo ed una borsa particolare, magari geometrica per seguire i trend dell’anno. Ma anche di giorno, con dei tacchi bassi rotondi ed una borsa XXL.

Abito con paillettes

La parola d’ordine per questa primavera sarà sempre e solo una: brillare. Che siano lustrini, paillettes, inserti luccicanti, l’importante è avere dei tocchi di luce lungo il corpo.

Certo, non bisogna esagerare, perché l’effetto Capodanno è dietro l’angolo. Come fare? Optando per scarpe e accessori dai toni neutri.

Ad esempio, cosa abbinare a questo vestito in pailettes argentate (che tra l’altro su Shein costa 29 euro)? Una borsa e dei sandali tutti neri con tacco a spillo.