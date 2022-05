Victoria De Angelis arriva a New York e regala uno spettacolo mozzafiato

Victoria De Angelis, a News York con i Maneskin, regala uno spettacolo mozzafiato ai fan e manda in tilt i social.

Svegliarsi ogni giorno in una città diversa ed essere sempre più belle? E’ quello che capita da un anno a Victoria De Angelis che, insieme a Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi, difficilmente si ferma nella stessa città per diverse settimane. I Maneskin, così, dopo una breve tappa in Italia, sono ripartiti per gli Stati Uniti.

A New York, nella sua camera d’albergo, Victoria ha scelto di farsi immortalare con un look acqua e sapone, ma davvero mozzafiato regalando ai fan uno spettacolo che è diventato virale mandando in tilt i social.

Victoria De Angelis è sempre uno spettacolo, anche appena sveglia

Sono giorni intensi e stancanti quelli che stanno affrontando i Maneskin che, pur essendo giovanissimi, dopo un anno in cui non si sono fermati mai, cominciano a sentire la stanchezza. Giunti a New York, così, Victoria si è concessa un meritato riposino e, appena sveglia, ha scelto di immortalare il suo viso e il suo look che ha poi pubblicato sul proprio profilo Instagram facendo letteralmente impazzire tutti i suoi fan.

E’ un look molto sensuale quello scelto da Victoria che, nella sua camera d’albergo, si lascia fotografare con uno slip nero, a tratti trasparenti, una camicia azzurra, aperta e che indossa senza nulla sotto e un viso acqua e sapone. I capelli, invece, sono raccolti in una cosa disordinata che le lasciano scoperto il viso reso sempre ipnotico dagli splendidi occhi azzurri che le hanno donato i genitori.

Come la foto in cui si è mostrata senza reggiseno, anche quella che vedete qui in alto, ha mandato letteralmente in tilt i social. Migliaia i like e i commenti ricevuti dalla bassista dei Maneskin che, come sempre, ha fatto il pieno di complimenti. “Sei sempre la più bella”, ha scritto una ragazza. “Che caldo”, aggiunge un ragazzo. E ancora: “La mia queen”, “Vic la prossima volta avvisa perchè oggi non mi ero preparata per questo svenimento”.

Dopo essersi concessa una cena romantica in Puglia, Victoria che con i Maneskin ha partecipato all’evento Gucci che si è tenuto a Castel del Monte, è volata negli Stati Uniti con Damiano, Ethan e Thomas e, questa sera, all’interno del programma “Tonight Show” di Jimmy Fallonn dove presenteranno al pubblico statunitense il nuovo singolo Supermodel.