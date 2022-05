La prossima edizione del Grande Fratello Vip potrebbe veder scendere in campo una sex symbol dei primi anni 2000 che nessuno ha mai potuto dimenticare. Ecco di chi si tratta.

Grande Fratello Vip: il ritorno di uno dei più grandi sex symbol italiani di sempre

Stiamo parlando della magnifica Manuela Arcuri (che ha recentemente fatto una confessione davvero inquietante), che a quanto pare starebbe pensando di prendere parte al noto programma in onda sulle reti Mediaset.

Un ritorno del tutto inaspettato quello di Manuela, che da qualche tempo non si vede così spesso in tv. Tra l’altro, la bella Arcuri ha sempre dimostrato un profonda avversione verso i reality show, ai quali ha sempre preferito gli sceneggiati televisivi e il cinema. Non è comunque certo il ritorno della bellissima modella e attrice sul piccolo schermo. Le trattative economiche sarebbero attualmente in corso, ma a frenare la sua possibile partecipazione al GF Vip potrebbe essere il figlio Mattia, al quale Manuela ha sempre voluto stare vicino, e il suo (vicinissimo) matrimonio con l’amore della sua vita nonché padre di suo figlio, Giovanni Di Francesco. Il matrimonio tra i due è previsto per questo luglio nella location davvero suggestiva del Castello Odescalchi sul lago di Bracciano.

Non si tratterebbe, comunque, della prima partecipazione della Arcuri a un reality show. Sebbene non abbia mai partecipato come concorrente, Manuela è stata opinionista fissa del Grande Fratello 13, al tempo condotto da Alessia Marcuzzi. Sembra, quindi, che l’avversione della Arcuri nei confronti dei reality si stia affievolendo con il tempo. Insomma, qualche speranza di rivederla presto in tv c’è, anche perché la sua ultima apparizione sul piccolo schermo risale al marzo 2019 quando, dopo la pausa dovuta alla maternità, ha preso parte come concorrente al talent show Ballando con le stelle insieme al ballerino Luca Favilla. L’abbiamo poi vista anche a Verissimo, in occasione di un’intervista con Silvia Toffanin durante la quale ha anche parlato della sua difficile relazione con Garko.