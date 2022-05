La famiglia di Michelle Hunziker è davvero in procinto di allargarsi? Ecco il video-verità che chiarisce i dubbi sulla presunta maternità.

Da qualche tempo sta circolando la voce secondo cui la famiglia di Michelle Hunziker sia in procinto di allargarsi. Una diceria che ha entusiasmato tutti, essendo la famiglia Hunziker particolarmente amata dal pubblico televisivo italiano (e da quello sempre attivo e presente dei social network). Dopo diversi giorni di gossip selvaggio e speculazioni, un video recentemente pubblicato online ha risolto una volta per tutte l’arcano. La famiglia di Michelle si sta davvero preparando ad accogliere un nuovo membro?

La famiglia Hunziker è da sempre sotto i riflettori dei media nazionali. Dopotutto Michelle e sua figlia Aurora hanno fatto molto parlare di sé negli ultimi tempi. La prima per via della sua chiacchieratissima e imprevista separazione dal marito Tomaso Trussardi, la seconda per via delle sue campagne sull’empowerment femminile e delle sue affermazioni controverse riguardanti il sesso e l’accettazione si sé. Adesso pare che un’altra voce sia stata messa in circolo: la famiglia Hunziker si sta davvero preparando ad accogliere un nuovo pargolo? Ecco il video che svela la verità.

La famiglia Hunziker si sta allargando? Un video svela cosa sta succedendo

A quanto pare ad aver scatenato i rumors sulla presunta gravidanza di Aurora Ramazzotti (sempre impeccabile nei suoi look) è stata una foto da lei postata su social che la ritrae in costume da bagno insieme al fidanzato, Goffredo Cenza.

I fan hanno notato un pancino sospetto (a dire il vero, appena accennato) che li ha convinti che la loro icona femminista fosse incinta. Dopo giorni di gran parlare riguardo l’argomento, ci ha pensato Aurora stessa a chiarire la situazione una volta per tutte, e lo ha fatto con un video pubblicato su TikTok davvero geniale! La giovane figlia di Eros Ramazzotti ha unito in un unico video alcune delle immagini pubblicate dai fan associate da questi ultimi a una sua presunta gravidanza e, al termine del video, ha inquadrato la sua bocca mentre pronuncia: “È panza, me piace magnà”.

Una risposta davvero brillante quella di Aurora, che ha sempre dato prova di possedere quel prezioso senso dell’umorismo che ha sempre contraddistinto anche la sua celebre mamma. Dopotutto si sa, i fan amano farsi i film mentali sulle loro icone e non perdono occasione per creare chiacchiericcio intorno a loro. Stavolta, però, il loro occhio vigile si è sbagliato perché Aurora non è assolutamente incinta. A ogni modo è presumibile che, qualora la giovane Ramazzotti in futuro restasse davvero incinta, non perderebbe tempo e pubblicherebbe subito la notizia sui social (che aggiorna quotidianamente).