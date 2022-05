Beautiful anticipazioni: altro che triangolo, alla Forrester arriva il quadrilatero

By

Anticipazioni Beautiful, Tutto quello che succederà nelle puntate in onda da domenica 15 a sabato 21 maggio 2022

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda in America.

Beautiful anticipazioni dall’USA:

Le prossime puntate in onda in America di Beautiful creata da William J. Bell e Lee Philips Bell ci riserverà grosse sorprese, soprattutto perché torneremo a parlare del rapporto fra Ridge, Brooke e Taylor.

Nelle prossime puntate di Beautiful in onda in America assisteremo al grande ritorno del triangolo per eccellenza della soap opera. Stiamo parlando del particolare rapporto che lega Ridge a Brooke e Taylor, con l’aggiunta (in questo caso) di un quarto componente: Deacon Sharpe.

Secondo le anticipazioni americane nelle prossime puntate della soap, Ridge e Brooke stanno riattraversando una grave crisi coniugale. Tutto, che è partito dal bacio di Brooke con Deacon ha preso una piega differente. Infatti, per fare chiarezza sui propri sentimenti Ridge ha baciato la ex moglie Taylor Hayes. Ma in questo contesto di crisi matrimoniale si colloca anche un altro avvenimento: il lutto che ha coinvolto Steffy, la figlia di Ridge e Taylor, dopo l’uccisione del marito Finn.

Questa situazione di crisi che vede coinvolta in prima persona Steffy, porterà i suoi genitori ad avvicinarsi sempre di più fra di loro. Mentre Brooke tenterà di convincere il marito a tornare a casa con lei. Ma per il momento Ridge è focalizzato sulla situazione di Steffy e metterà in stand-by ogni altra cosa che coinvolge la sua vita.

Proprio nei prossimi episodi, tuttavia, la verità sugli intrighi di Sheila Carter verrà allo scoperto e cambierà l’atteggiamento di Ridge da duro e scontroso a più mite e morbido.