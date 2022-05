Una Vita anticipazioni: doppio, nuovo arrivo ad Acacias, cambia tutto

By

Una Vita anticipazioni. Un salto temporale e nuovi arrivi nel quartiere di Acacias. Ecco cosa ci attenderà! Scopriamolo insieme

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita anticipazioni: nuovo doppio arrivo ad Acacias

Nelle ultime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita, si intensificherà sempre di più le vicende e la drammaticità di tutto quello che sta per succedere.

Secondo le anticipazioni settimanali nelle prossime puntate italiane di Una Vita, grandi colpi di scena in arrivo per la stagione finale della soap iberica. In questa settimana di programmazione televisiva scopriremo nuovi dettagli, fondamentali per il quadro finale.

In base agli spoiler sulle puntate giàandate in onda in Spagna, scopriremo che nel corso della puntata 1403 le vicende narrate ad Acacias 38 si sposteranno temporalmente avanti nel tempo, dal 1915 al 1920. Questo cambio temporale permetterà l’introduzione di nuovi personaggio nella storyline. Si tratta di Hortensia Rubio (Amaia Lizarralde) e di sua figlia Azucena (Judith Fernández ), rispettivamente sorella e nipote di Rosina (Sandra Marchena).

Secondo la ricostruzione dei cinque anni passati, Rosina e il marito Liberto (Jorge Pobes) saranno in grosse difficoltà economiche: a causa di un investimento sbagliato in borsa. Infatti si ritroveranno a vendere tutti i loro averi pur di rimanere in piedi.

L’arrivo a sorpresa della sorella Hortensia, che per dire di più arriverà un giorno prima rispetto al giorno stabilito metterà Rosina in seria preoccupazione. La donna infatti, che fino a quel momento aveva finto con tutti di essere ancora “ricca” dovrà riuscire a mantenere su l’altarino anche con la sorella, ospite per alcuni giorni nel suo appartamento di Acacias. A che risvolti poterà questa situazione?