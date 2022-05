Sabrina Ferilli e le altre star che puntano sulla gonna bianca: copiamole!

La gonna bianca è un po’ come quel paio di vecchi jeans ai quali siamo più che legate, la indossiamo solo ed esclusivamente quando sappiamo di essere in perfetta forma. Nell’attesa che i trattamenti dall’estetista e la dieta d’uro facciano effetto, ecco alcune idee per indossarla come fa Sabrina Ferilli.

Ha sempre un film che sta per uscire al cinema o qualche nuovo shooting nel quale si mostra sorridente e con look all’ultima moda adatti alla sua età ed alla personalità spumeggiante che la contraddistingue.

La bella e brava Sabrina Ferilli ci ricorda che una gonna bianca può far la differenza e non è necessario sia abbinata a delle décolleté basic dello stesso colore come fa lei (anche se stanno benissimo). Scopriamo come portarla alle porte dell’estate 2022.

Sabrina Ferilli in gonna bianca mostra uno stile signorile e semplice che ci piace

Sarah Jessica Parker e Letizia Ortiz Rocasolano fanno la stessa scelta dell’attrice italiana puntando su una gonna bianca per le scende di un film e per le uscite pubbliche. Non è mai passata di moda ma ci sono occasioni speciali dove è più che mai tornata ad essere di tendenza.

Per un ottimo rapporto qualità prezzo c’è la gonna a tubino bianco panna di Sisley. Lo spacco frontale accennato e la fascia in vita che evidenzia la silhouette sono dettagli eleganti che chiamano un sandalo alto, meglio se nero, ed una blusa morbida in seta. L’effetto super star è assicurato.

Valida alternativa decisamente più casual è la gonna di Max Mara (su MyTheresa a 77 euro già scontata del 50%) da portare con noi per il week-end al mare. Sia di giorno con un sandalo flat in cuoio che la sera per l’aperitivo in spiaggia con una sneakers xxl, è un must che dura nel tempo. Il cordino in vita consente l’adattabilità a più corporature.

Zara ha le soluzioni per tutte le richieste – o quasi, anche per questo è un brand sulla cresta dell’onda da anni. La gonna bianca plissettata con lunghezza a metà polpaccio è ottima per le cerimonie che scandiscono il mese di maggio nel nostro Paese. Il prezzo è di 79,95 euro.

Flora Canto sceglie il nero e Sabrina Ferilli il bianco. Due donne di successo con stili simili ma diversi, entrambe molto amate dal pubblico, sanno come valorizzarsi al meglio e, anche grazie alle nostre rubriche di moda, siamo tutte più consapevoli di come fare.

