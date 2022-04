Anticipazioni Beautiful: un brutto risveglio per Steffy

Anticipazioni Beautiful dall’America. Steffy Forrester sta per passare un periodo estremamente difficile. Ecco cosa succederà

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda in America.

Beautiful anticipazioni USA: Steffy si risveglia ma…

Non ne abbiamo mai abbastanza di anticipazioni dall’America. Nelle prossime puntate in onda su CBS, Steffy Forrester sarà la protagonista assoluta di tutte le vicende. Ecco cosa accadrà!

Nelle prossime puntate di Beautiful in onda in America, Steffy Forrester si risveglierà in ospedale dopo aver subito una gravissima tragedia. Infatti, se avete letto le nostre recenti anticipazioni saprete per certo cosa è accaduto al povero Finn. L’uomo, rimasto vittima della furia della madre biologica Sheila Carter, è morto a seguito di una ferita da proiettile.

La stessa Carter aveva poi colpito anche la giovane Forrester che si è ritrovata ben presto in ospedale con una grave amnesia: non ricorda più gli ultimi anni della sua vita. Tutto ciò a cosa porta? All’avvicinamento a Liam e alla ripresa della storyline fra lei, lui e Hope Logan.

Quando la donna si risveglierà dal coma e inizierà nuovamente a parlare sorprenderà tutti i presenti perché sarà convinta di essere ancora legata dal vincolo del matrimonio allo Spencer. Inevitabilmente questa situazione genererà ancora più drammaticità per la famiglia Forrester. Ridge è già preso dai problemi coniugali con Brooke, dopo la situazione venutasi a creare con Deacon Sharpe.

Inoltre, anche la questione aperta chiamata Sheila Carter, solleverà alcuni attriti familiari, soprattutto fra Ridge e Taylor. I due si troveranno su due fronti opposti, da un lato Ridge reputerà inammissibile l’avvicinamento di Sheila nella vita del piccolo Hayes dall’altro Taylor dichiarerà che la donna possa avere una possibilità in quanto ha già dimostrato di essere cambiata.

La psichiatra avrà da ridire anche sul modo in cui Brooke e Hope si prendono cura di Steffy. Se da un lato l’emergenza e la gravità dei fatti le aveva unite dall’altro la perdita di memoria della giovane porterà le tre donne su due rette vie parallele.

In conclusione, nelle prossime puntate in onda su CBS sul canale americano vedremo altre novità. Secondo le premesse del capo sceneggiatore di Beautiful, Brad Bell, le nuove storie porteranno la vedova Finnegan ad un nuovo sorprendente amore. Non ci resta che attendere nuovi sorprendenti sviluppi.