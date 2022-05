La tua abbronzatura non è uniforme? Prova la tecnica segreta delle star

L’abbronzatura non è così uniforme come pensavi? Allora segui questa tecnica per ottenere un risultato ottimale.

La stagione dei costumi da bagno è dietro l’angolo. E’ arrivato quindi il momento di sfoggiare il tuo costume più bello. Pensi magari di aver applicato abbastanza crema solare durante una lunga giornata al sole, ma poi accade l’impensabile.

È comparsa un’abbronzatura con delle linee irregolari. Non ci crederai, ma le linee di abbronzatura possono svilupparsi rapidamente se non si presta la massima attenzione.

Segui questa tecnica per ottenere un’abbronzatura uniforme

Le linee di abbronzatura indesiderate si formano di solito sulle braccia, sul viso e sul collo, ma compaiono anche sulle zone della pelle che il costume da bagno copre. La cosa peggiore è che queste linee di abbronzatura possono rimanere per settimane o addirittura mesi dopo la loro comparsa. Ma allora cosa possiamo fare?

Correggere queste linee di abbronzatura irregolari non è così semplice, ma è possibile, basta utilizzare i prodotti giusti. Per questo motivo ti sveliamo alcuni trucchi fai-da-te per riportare la pelle a un tono più uniforme.

Esfolia, ma senza esagerare

Prendi un qualsiasi esfoliante e strofina semplicemente la pelle, esfoliando con cura le parti in cui le linee di abbronzatura irregolari sono molto più evidenti sulla tua pelle. L’esfoliante può contribuire ad accelerare il processo di schiarimento delle aree scure della pelle. Infatti, più si strofina, più veloce è il processo di schiarimento. Inoltre, assicurati di utilizzare una crema idratante. Ti consigliamo inoltre di esfoliare con cura e, se si verificano arrossamenti o irritazioni nell’area che viene esfoliata, interrompi immediatamente l’operazione e lascia respirare la pelle.

Prova con il bicarbonato di sodio

Strano ma vero. Il bicarbonato di sodio può essere usato per correggere una linea di abbronzatura non uniforme. Si tratta dell’opzione fai-da-te per eccellenza. Poiché il bicarbonato di sodio è un prodotto di base per la casa, è possibile che lo abbiate già in casa. Il bicarbonato di sodio ha proprietà che permettono di attenuare l’abbronzatura ed è considerato molto efficace.

Non ti resta che mettere un po’ di prodotto in un bicchiere d’acqua e mescolare fino a ottenere un composto simile a una pasta. Applicala sulla zona abbronzata della pelle e, dopo 15 minuti, rimuovila. Ripeti la stessa procedura per qualche giorno.

Opta per l’olio di cocco e la vitamina C

L’uso di prodotti per il corpo con vitamina C o olio di cocco sono ottimi prodotti da applicare sulla pelle. Tutti i tipi di oli naturali sono estremamente salutari per la pelle. Basta prendere un po’ di olio di cocco (anche altri oli naturali vanno bene), applicarlo sulle zone abbronzate irregolari e lasciarlo agire per tutta la notte. Al mattino, quando ti svegli, lava semplicemente la pelle. Ripeti il procedimento ogni giorno. Vedrai che dopo un po’ le linee di abbronzatura saranno appena visibili.

Si può anche provare a utilizzare prodotti per la cura della pelle contenenti ingredienti come la vitamina C, che può aiutare a contrastare l’iperpigmentazione. Si tratta di ingredienti comunemente utilizzati nei prodotti per la cura del viso che mirano a ridurre l’iperpigmentazione e a uniformare il tono della pelle. Tuttavia, questo metodo ha risultati leggermente più lenti. Infatti le linee di abbronzatura tenderanno a scomparire dopo qualche settimana.

Usa l’autoabbronzante

Uno dei modi migliori per ottenere un aspetto perfettamente abbronzato include proprio l’utilizzo dell’autoabbronzante. Inizia applicando un sottile strato di crema idratante su tutta la pelle e lasciala assorbire. A questo punto, applica l’autoabbronzante sulle zone desiderate o necessarie. Se hai bisogno di più strati, ricorda di far assorbire completamente lo strato precedente prima di applicarne un altro.

Scegli il trucco per un’abbronzatura uniforme

Sappiamo che il trucco va tradizionalmente sul viso. Ma se hai una linea di abbronzatura non uniforme o semplicemente una linea di abbronzatura che non ti piace, il trucco potrebbe essere la soluzione. Innanzitutto, assicurati di acquistare un buon fondotinta che si adatti alla tua carnagione. Non ti resta che prendere un po’ di fondotinta, un buon pennello da trucco e iniziare ad applicarlo. Il lato negativo di questa tecnica è che bisogna applicare il prodotto frequentemente e con costanza, ma se hai il tempo e l’energia, perché non provare? Un’abbronzatura non uniforme può sembrare una vera seccatura, ma capita a tutti. Il modo migliore per prevenirla è evitare di abbronzarsi in modo irregolare.

Perciò il nostro consiglio è quello di indossare una protezione solare almeno SPF 30 ogni volta che ci si espone al sole. Ma questo significa anche cercare di stare all’ombra il più possibile e non passare molto tempo all’aperto quando le temperature estive sono troppo elevate.