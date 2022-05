Il dolce dell’estate è uno solo: frutta secca e frutta fresca, mix vincente

Il mix tra frutta secca e fresca in questo dolce diventa magico: la torta delicata di mandorle e pesche è davvero il dolce dell’estate

La torta delicata di mandorle e pesche è un dolce tipicamente estivo, perché dobbiamo sempre imparare a rispettare la stagionalità dei prodotti. E se è vero che il resto degli ingredienti possiamo trovarlo tutto l’anno, per le pesche dobbiamo aspettare il caldo.

Alla fine però, se avremo saputo rispettare bene la sequenza di tutti i passaggi, il risultato sarà un dolce perfetto per terminare il pranzo, la cena e per merenda. Non c’è nemmeno un grammo di burro, quindi è più leggera e adatta a tutti.

Tarda primavera ed estate abbiamo detto, ma vi insegniamo un trucco. Quando non è stagione, possiamo usare le pesche sciroppate, scolandole bene

Torta delicata di mandorle e pesche, la ricetta passo dopo passo

La torta delicata di mandorle e pesche si mantiene fresca e fragrante almeno per un paio di giorni in un contenitore ermetico.

Ingredienti:

250 g di farina 00

150 g di farina di mandorle

200 g di zucchero semolato

3 uova medie

80 ml di latte di mandorle

100 ml di olio di semi

4-5 pesche gialle

15 g di lievito per dolci

aroma di vaniglia

1 pizzico di sale

zucchero a velo

Procedimento

Laviamo bene le pesche e tagliamole a metà togliendo il mallo centrale senza rovinarle, poi tagliamole a fette teniamole da parte.

In una ciotola montiamo le uova insieme allo zucchero e all’aroma di vaniglia usando le fruste elettriche a velocità media fino a fare diventare tutto spumoso e chiaro. Quindi aggiungiamo l’olio di semi (arachidi o mais), il latte di mandorle, la farina 00 e il lievito setacciati insieme e solo alla fine la farina di mandorle.

Continuiamo a montare fino a raggiungere un composto omogeneo, poi aggiungiamo il sale e mescoliamo bene questa volta con una spatola in silicone da pasticcere.

Imburriamo una tortiera da 26 centimetri di diametro e versiamo l’impasto livellandolo bene. Poi riprendiamo le pesche e piazziamo le fetta a raggiera sulla superficie della torta facendo attenzione a non premere troppo.

Poi cuociamo in forno preriscaldato a 180° per circa 45-50 minuti controllando con uno stecchino per verificare se la torta è cotta.

A quel punto, tirata fuori dal forno la torta delicata di mandorle e pesche, lasciamo raffreddare prima di servirla e cospargiamo con zucchero a velo.