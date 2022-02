5 errori che commettiamo (quasi) tutte quando applichiamo il fondotinta

Applicare il fondotinta sembra una pratica facilissima, ma in realtà può essere molto più difficile di quanto si pensi. Ecco 5 errori che commettiamo quasi tutte spessissimo quando applichiamo il fondotinta.

Quando si parla di bellezza i falsi miti sono dietro l’angolo. Possiamo fare alcuni semplicissime esempi. “Bere acqua idrata la pelle”? Assolutamente no, fa benissimo per altri motivi, ma non per questo. “L’acne è solo un problema adolescenziale”? Magari, può venire a tutte le età. “Il sole li spazza via i brufoli”? Neanche.

L’unico “mito” vero, da seguire pedissequamente è che alla fine di ogni passaggio quando ci si trucca bisognerebbe applicare un fissatore in polvere trasparente che rende il trucco più duraturo evitando continui ritocchi durante la giornata. Tutto il resto è fuffa, come si suol dire.

In ogni caso tutte – anzi, quasi tutte – utilizziamo ogni giorno il fondotinta. Ma vi siete mai chieste se lo applicate in modo corretto? Probabilmente quando leggerete quello che stiamo per dirvi vi accorgerete che anche voi siete solite compiere questi 5 errori quando applicate il fondotinta.

5 trucchi per applicare il fondotinta correttamente

Come scrisse non molto tempo fa la celebre Amanda Ramsay – la make-up artist delle star – al il vero motivo per cui continuiamo a credere a certe leggende sul trucco è che se ne parla sin dalla notte dei tempi e così abbiamo finito per ergerle a comandamenti da non contraddire assolutamente.

In realtà anche un’azione semplicissima come applicare il fondotinta può nascondere insidie, ma sappiamo che è comunque una parte fondamentale del nostro make up perchè, tra le altre cose, protegge la pelle dalle aggressioni quotidiane, come lo smog e i raggi del sole. Ecco 5 imperdonabili errori che non dovete assolutamente commettere quando applicate il fondotinta.

Usare il fondotinta come correttore