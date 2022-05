Occhi penetranti e capelli scuri: la mamma dell’influencer incanta

Occhi penetranti, capelli scuri e viso acqua e sapone: la mamma della regina delle influencer incanta e lascia tutti senza parole.

Capelli scuri, occhi neri e penetranti, viso acqua e sapone e un’acconciatura tipica di qualche anno fa. Bellissima, esattamente come lo è oggi, la mamma di una delle influencer italiane più seguite e amate dai fan, lascia tutti senza fiato pubblicando la foto che vedete qui in basso.

Diventata popolare per aver partecipato ad alcuni programmi tv e per il rapporto speciale che ha con la figlia, sui social dove è molto seguita, pubblica non solo foto di oggi, ma anche quelle del passato come testimonia lo scatto che vi proponiamo oggi. Schietta e diretta, non ha filtri e dice sempre tutto ciò che pensa. Caratteristica, quest’ultima, che nel corso del tempo l’ha resa ancora più apprezzata anche dai fan della figlia.

Identica alla figlia: avete capito chi è la mamma delle influencer?

Guardando attentamente la foto, molti followers della protagonista dell’immagine in alto hanno notato una grandissima somiglianza con la figlia. Effettivamente, i lineamenti sono molto simili e, con un po’ di attenzione, è facile risalire all’identità della donna. Non avete ancora capito di chi stiamo parlando? La mamma dell’influencer è Fariba Tehrani ovvero la mamma di Giulia Salemi.

Come potete vedere dalla foto qui in alto, Giulia e Fariba si assomigliano davvero tanto. La Salemi ha ereditato la sa bellezza dalle origini persiane della mamma e quelle italiane del papà. Il risultato è un mix mozzafiato che ha incantato Pierpaolo Pretelli, con loro nella foto qui in alto. Una foto scattata durante le festività natalizie come ha scritto la stessa Fariba nel pubblicarla sul proprio profilo Instagram.

Con Giulia che ha incantato tutti con il suo trucco occhi, Fariba Tehrani ha partecipato a Pechino Express. Da sola, poi, è stata una concorrente dell’Isola dei Famosi facendosi amare moltissimo dal pubblico. Secondo alcuni rumors, poi, Fariba potrebbe partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip, reality a cui Giulia ha partecipato due volte trovando, in entrambi i casi l’amore.

Se, tuttavia, la storia con Francesco Monte è naufragata dopo qualche mese, quella con Pierpaolo Pretelli dura da più di un anno e rende sempre più serena e felice Giulia, ma anche mamma Fariba.