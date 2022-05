Una cascata di cristalli per Ilary Blasi a L’Isola dei Famosi

By

Ilary Blasi nella 13esima puntata de L’Isola dei Famosi è apparsa con una cascata di cristalli abbagliando il pubblico.

Un’altra puntata de L’Isola dei Famosi è andata in scena ieri sera e come sempre al timone c’era lei, la regina indiscussa: Ilary Blasi con i suoi look pazzeschi. La conduttrice romana ci ha infatti abituato sin dalle prime puntate ad outfit luccicanti e super glamour.

Per la tredicesima puntata la moglie di Totti ha abbagliato il pubblico nel vero senso della parola con un abito tempestato di cristalli. Tant’è che in un siparietto scherzoso all’inizio del programma, Nicola Savino, opinionista insieme a Vladimir Luxuria ha affermato: “Volevo avvisare il pubblico da casa che il vestito di Ilary pesa 22 kg, ed è tutto vero. È di cristallo, no?”.

Pronta la risposta della Blasi, anche se un po’ spiazzata, che ha replicato: “Sono diamanti finti”. E ancora Savino: “Si lava con il brillantante”, ha infine concluso l’opinionista. E allora non ci resta che scoprire l’outfit della superlativa Ilary Blasi.

Ecco il vestito pazzesco tempestato di cristalli indossato da Ilary Blasi

Continua a brillare come una stella Ilary Blasi che ormai da quando è iniziata L’Isola dei Famosi ci ha abituato ad outfit sparking e super glamour. Non è una novità, infatti, che la moglie di Francesco Totti indossi accessori ma anche abbigliamento scintillante.

Due puntate fa, ad esempio, indossava un top crop luccicante, ma non è finita qui, forse in tanti si ricorderanno della tuta dorata a cui ha aggiunto un dettaglio brillante, ovvero dei braccialetti di cristalli ai polsi, outfit indossato nella terza puntata.

Tornando invece al look di ieri sera, la bella Ilary per la tredicesima puntata ha ancora optato per un abito decisamente luminoso e lucente tutto tempestato di cristalli. En pendant anche i sandali, altrettanti luccicanti e anch’essi arricchiti da tanti brillantini. Ma qual è il marchio di questo vestito straordinario e delle altrettanto calzature chic? Scopriamolo.

Stavolta, grazie anche alle stylist Silvia Giacò e Elena Paleari, Ilary Blasi ha optato per un total look firmato Philipp Plein, un brand di lusso, fondato dall’omonimo stilista tedesco. L’abito è stato creato su misura proprio per la conduttrice ed è caratterizzato da maniche ampie e una gonna al ginocchio mentre la schiena risulta scoperta.

A completare il tutto in abbinamento un paio di sandali gioiello in pelle scamosciata, anch’essi tempestati di cristalli con tacco a stiletto altissimo del valore di 1.440,00 euro.

E anche stavolta la Blasi ha saputo lasciare il suo pubblico a bocca aperta stupendolo con un altro outfit pazzesco. Non resta che attendere la prossima puntata per scoprire su cosa punterà la conduttrice.