Ilary Blasi brilla di luce propria all’Isola dei Famosi con la tuta glitterata

By

Ilary Blasi per la terza puntata de L’Isola dei Famosi in splendida forma con la tuta glitterata: scopriamo prezzo e marca dell’outfit.

La terza puntata de L’Isola dei Famosi è andata in scena ieri sera e a farla da padrona come sempre la conduttrice in splendida forma: Ilary Blasi, che brillava di luce propria con una tuta glitterata sui toni dell’oro.

Un look decisamente mozzafiato, che ancora una volta, ha fatto attirare sulla bella Ilary tutti i riflettori. Del resto un abito abbagliante in un fisico statuario è una formula perfetta per catturare l’attenzione.

Come sempre quindi la padrona di casa si riconferma trend setter anche grazie agli accessori che indossa e che ogni volta stupiscono. Andiamo allora a scoprire cosa ha indossato Ilary Blasi per la terza puntata del reality, prezzo e marca dell’outfit.

Ecco l’outfit di Ilary Blasi per la terza puntata dell’Isola

Al di là delle vicende delle vicende dei naufraghi che ormai sono nell’isola da più di una settimana, quello che vogliamo invece analizzare in questa sede sono gli outfit di Ilary Blasi, la conduttrice, che ormai ha abituato il pubblico a look originali ed esuberanti.

Pensiamo ad esempio al diadema indossato dalla bella Ilary nella prima puntata che ha fatto parlare non poco. Un accessorio davvero glamour che già ha ispirato centinaia di giovani donne.

Stavolta invece la conduttrice ha optato per un altro accessorio particolare ovvero alcune file di bracciali di cristalli che abbinati all’abito in lurex oro donavano al look un tocco ancora più scintillante.

Andiamo allora a scoprire nel dettaglio da cosa era composto l’outfit di Ilary Blasi, vestito, scarpe e accessori, marche e prezzi.

Partiamo dall’abito, come nella prima puntata, anche stavolta la Blasi ha optato per una jumpsuit, in questo caso però firmata da Nervi un brand milanese la cui designer è Valentina Nervi. Un marchio che punta allo scintillio prendendo spunto dalle dive anni ’70 e ’80. Un brand di abbigliamento da sera glamour e contemporaneo.

Il modello indossato dalla conduttrice romana si chiama Renè ed è composto da pantaloni a zampa d’elefante che si aprono sui lati lasciando le gambe in vista. Nella parte superiore invece la tuta presenta maniche lunghe e collo alto. Il tessuto è glitterato e il colore in total gold.

A completare il tutto poi la Blasi ha aggiunto alcune file di bracciali su entrambi i polsi, molto appariscenti, realizzati con cristalli. Essi sono del brand De Liguoro. Il costo dei bracciali si aggira tra i 65,00 e i 95,00 euro a fila.

Arriviamo ora alle calzature. Anche stavolta la Blasi ha scelto il brand Le Silla per quanto concerne le scarpe puntando su un paio di sandali gioiello sui toni dell’oro, perfetti con la jumpsuit. Il modello si chiama “Belen” e costa all’incirca 590 euro.

Infine per il look ha optato per un acconciatura con i capelli sciolti, morbidi e ondulati, mentre il make-up era sui toni naturali e con una linea ben definita di eyeliner.

Anche stavolta la bella Ilary ha fatto centro grazie anche all’aiuto della sua stylist Silvia Giacò.