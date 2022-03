Ilary Blasi apre l’Isola dei Famosi 2022 con un outfit mozzafiato

Ha preso il via ieri una nuova edizione dell’Isola dei Famosi e alla conduzione anche quest’anno c’è Ilary Blasi: ecco l’outfit mozzafiato.

Si è aperta il 21 marzo, nel primo giorno di primavera, anche la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. I telespettatori avevano appena finito di seguire le gesta dei vipponi nella casa del Grande Fratello, che ecco un nuovo reality è di nuovo pronto ad intrattenerli.

E anche quest’anno si è riconfermata al timone la bella e brava Ilary Blasi che con il suo spirito brillante, la battuta sempre pronta e il fascino da vendere ha subito conquistato il pubblico a casa.

Look mozzafiato e in total black con dettagli scintillanti è quello scelto dalla ‘first lady’ in occasione dell’esordio. Scopriamo allora i dettagli e come era vestita Ilary Blasi nella prima puntata dell’Isola dei Famosi.

Ecco l’outfit di Ilary Blasi scelto per la prima puntata dell’Isola dei Famosi

“Tra Moira degli elefanti e Cicciolina” è come ha catalogato il look di Ilay Blasi nella prima puntata dell’Isola dei Famosi, Nicola Savino, opinionista di questa nuova edizione insieme a Vladimir Luxuria.

Il riferimento dell’ex conduttore, anche dell’Isola, è chiaramente a Moira Orfei, la circense nota a tutti. Un look particolare e che desta subito l’interesse del pubblico attirandone anche l’attenzione.

La Blasi infatti, oltre all’abito, di cui ora andremo a parlare tra poco nel dettaglio, si presenta in studio con un diadema tempestato di brillanti sulla testa. Di sicuro un accessorio che non passa inosservato.

Ma andiamo a scoprire di chi è l’abito indossato da Ilary Blasi nella prima puntata dell’Isola dei Famosi, e gli accessori, marca e prezzo. Intanto, partiamo con il dire che la scelta del total look black è sempre azzeccata.

I dettagli scintillanti poi hanno fatto il resto. L’abito è una tuta con pantalone a zampa e pancia scoperta e maxi scollatura sia davanti che sulla schiena. Un vestito decisamente sensuale, grazie ai tagli cut out, e capace di mettere in evidenza la splendida silhouette della conduttrice.

L’abito, fa parte della collezione fall winter 2022, è a firma di Antonino Valenti, un giovane stilista milanese, scelto dalla conduttrice, grazie all’aiuto della stylist Silvia Giacò. Per le scarpe invece la moglie di Totti, ha puntato su un paio di calzature con plateau altissimo in color argento, del brand Le Silla, a riprendere l’accessorio sulla testa.

E ora arriviamo al diadema indossato sul capo ad impreziosire il look total black. Le varie file di strass da cui esso è formato incorniciavano il volto della Blasi valorizzandone ancora di più i tratti.

L’accessorio, che già è considerato un must have, è del brand Foreva e il modello si chiama “Vittoria Headband silver white Nude Skin” e si può acquistare anche sul loro sito online al costo di €80,00.

E allora dopo aver lasciato i vipponi della casa i telespettatori di Mediaset saranno di nuovo pronti per un altro reality? Qui puoi scoprire il nostro sondaggio.

Nel frattempo una cosa è certa, Ilary Blasi ha fatto ancora centro ed ha subito colpito dritto al cuore dei telespettatori con il suo savoir-faire e il suo stile accattivante, ma anche con la sua naturale sensualità.