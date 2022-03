Ilary Blasi sostituisce Alfonso Signorini: l’Isola dei Famosi lascia perplessi

Ilary Blasi è stata chiamata da Mediaset a sostituire Alfonso Signorini, ma l’Isola dei Famosi lascia perplessi gli utenti della rete.

Ilary Blasi è pronta a tornare sul piccolo schermo degli italiani per condurre una nuova edizione dell’Isola dei Famosi, che debutterà tra poche ore su canale 5.

La conduttrice ha avuto l’arduo compito di dover sostituire Alfonso Signorini, che lunedì scorso ha concluso dopo ben sei mesi l’edizione più lunga della storia del Grande Fratello Vip, andando ad occupare ben due prime serate su canale 5 con un reality che non avrà la sua stessa durata perché potrebbe risultare troppo faticoso per i concorrenti che non vivono nelle condizioni agiate dei vipponi della casa più spiata d’Italia.

L’Isola dei Famosi partirà proprio ad una settimana esatta dalla fine del Grande Fratello Vip e per questo motivo è nato in noi in dubbio: Mediaset ha fatto la scelta giusta ad iniziarne uno subito la messa in onda o sarebbe stato più opportuno far riposare il genere del reality show prima di partire con un nuovo dopo sei mesi di messa in onda no stop?

Per rispondere a questa domanda, abbiamo lanciato un sondaggio sui nostri social chiedendo ai nostri lettori se seguiranno o meno questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi e i risultati non si sono di certo fatti attendere.

L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi lascia perplessi: Mediaset ha fatto la scelta giusta?

Prima di rivelarvi che cosa hanno votato a tale quesito i nostri lettori, è bene fare alcune importanti precisazioni a riguardo. La prima è che questo sondaggio è stato realizzato con l’unico scopo di voler intrattenere i nostri lettori e non vuole di certo influenzare i loro giudizi in merito ai personaggi o programmi trattati.

Il risultato, tra l’altro, è stato ottenuto attraverso una media dei voti ricevuti, sia in positivo che in negativo rispetto al quesito posto, e alla fine di questo articolo trovate anche tutte le relative percentuali considerate. Chiarito questo, possiamo proseguire con il tema centrale di questo pezzo e vedere il parere degli utenti della rete in merito al ritorno dell’Isola dei Famosi.

Il risultato, come potete poi notare dalla media dei voti ricevuti, è un vero e propria testa a testa. A vincere, però, sono stati quei lettori che hanno dichiarato che non seguiranno il nuovo programma di Ilary Blasi, che durante il corso di questi anni ha avuto un cambiamento incredibile, anche se per una manciata di voti.

Molto probabilmente, ma questa resta una nostra interpretazione, il pubblico è stanco dei sei mesi di messa in onda del GF Vip e probabilmente se l’Isola dei Famosi fosse partita con qualche settimana di differenza l’accoglienza sarebbe stata diversa rispetto a quella attuale, ma per avere maggiori conferme non ci resta che attenderne la relativa messa in onda e gli ascolti collezioni durante la diretta su canale 5.

Mediaset ha fatto la scelta giusta con l’Isola dei Famosi in partenza subito dopo il Grande Fratello Vip? Per scoprirlo non ci resta che aspettare i dati della rete.