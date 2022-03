Trucco Labbra Overline | Gli errori che rovinano tutto si evitano così!

I piccoli errori che si commettono realizzando le labbra overline possono creare un risultato davvero deludente: ti spieghiamo come evitarli!

Il trucco labbra overline è diventato particolarmente di moda negli ultimi anni e viene utilizzato sia dalle più famose influencer del momento sia dalle donne più adulte. Perché è così amato? Perché consente di ottenere un effetto filler utilizzando solo il make up!

L’obiettivo del trucco overline è creare un piccolo spessore intorno al contorno naturale delle labbra in maniera che le loro dimensioni appaiano maggiori.

Per ottenere questo risultato è necessario tracciare correttamente il contorno “falso”, rispettando o al massimo leggermente correggendo la forma naturale delle labbra, e scegliere i colori giusti.

Anche se all’apparenza questa tecnica è estremamente semplice, alcuni piccoli errori spesso rovinano l’effetto finale. Un paio di labbra overline realizzate in maniera scorretta appaiono innaturali, posticce e sproporzionate rispetto al resto del viso. Oltre a questo rimangono visibili le piccole differenze cromatiche tra matita e rossetto.

I 4 errori più comuni nel trucco labbra overline

I cosmetici necessari per il make up overline sono essenzialmente una matita labbra e un rossetto. Abbinare o combinare correttamente i colori di entrambi i prodotti è fondamentale per un risultato impeccabile, ma non basta.

1 – Scegliere prodotti long lasting o waterproof

Una regola essenziale per ottenere delle labbra overline naturali è mantenere altissima la loro idratazione. In questo modo infatti sembreranno naturalmente più piene e più grandi.

I prodotti long lasting come le tinte labbra (ma anche matite e rossetti resistenti all’acqua) hanno purtroppo una caratteristica davvero nemica delle labbra turgide: seccano la mucosa.

Questo significa che anziché apparire morbide, turgide e voluminose, le labbra tenderanno ad apparire aride, piccole e profondamente fessurate. Le labbra con il codice a barre sono davvero l’ultima cosa che vorremmo vedere, quindi il consiglio è imparare ad evitare la formazione delle fessure verticali che segnano la bocca.

I prodotti ideali per questo make up hanno invece una texture morbida e facile da applicare, magari anche un finish luminoso.

2 – Tracciare la riga con la matita sbagliata

Se la texture del rossetto dev’essere molto morbida, quella della matita utilizzata per tracciare il contorno esterno alla linea naturale delle labbra dev’essere piuttosto dura ma soprattutto molto pigmentata.

La matita avrà infatti il compito di tracciare una linea molto precisa e piuttosto scura sulla pelle del viso e il colore di questa linea dovrà essere il più simile possibile al colore delle labbra, naturalmente molto più scuro rispetto a quello della pelle circostante.

Dopo aver tracciato il contorno sarà necessario sfumare leggermente verso l’interno delle labbra per rendere il passaggio dalla matita al rossetto più graduale, fluido e piacevole da vedere.

3 – Applicare il rossetto sull’overline

Per far apparire le labbra più grandi è fondamentale far sì che il colore della linea esterna e il colore delle labbra sia identico.

Non sempre però è possibile utilizzare prodotti appartenenti alla stessa linea o addirittura formulati per essere utilizzati in coppia. Per questo motivo è importante applicare correttamente il rossetto in maniera da non enfatizzare le differenze di colore tra i due prodotti.

Il modo migliore per farlo è applicare il rossetto fino alla linea ma non sopra di essa. In questo modo si eviterà di rendere più intenso il colore della linea a causa della sovrapposizione di due prodotti.

4 – Dimenticare la matita trasparente

La matita trasparente è davvero uno dei cosmetici più sottovalutati del mondo. Questa matita labbra è un prodotto a base di cera che permette di arginare le sbavature dei prodotti fluidi.

Si tratta di un’arma segreta davvero irrinunciabile d’estate (qui ne abbiamo già parlato) ma che si rivelerà fondamentale per far sì che il trucco labbra overline rimanga per ore al suo posto!