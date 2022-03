Non era Ballando con le Stelle, ma William ha stracciato Kate in Belize!

By

William e Kate sono in tour in Belize e si sono sfidati in una “gara” che secondo i testimoni il Principe ha stravinto: ci sono i video!

A più di due anni dall’inizio della Pandemia William e Kate hanno potuto prendere parte al loro primo tour reale internazionale. I Duchi di Cambridge sono quindi partiti per i Caraibi per festeggiare con i sudditi d’oltreoceano di Sua Maestà il Giubileo di Platino della Regina.

Molti stati carabici infatti sono ancora felicemente parte del Commonwealth delle nazioni, cioè di una serie di Paesi che un tempo erano parte dell’impero coloniale britannico.

Dopo la fine dell’Impero e la conquista dell’indipendenza nazionale, però, molte delle ex colonie hanno voluto mantenere la Regina Elisabetta II capo dello Stato. Si tratta di una grande dimostrazione di stima e di affetto per una sovrana che nel corso dei suoi lunghissimi anni di Regno ha sempre cercati di mantenere alto e compatto lo spirito di una “grande famiglia di Nazioni”, come la Regina dice sempre.

Proprio per questo motivo negli anni del Giubileo il sovrano d’Inghilterra viaggia in tutto il Commonwealth per salutare tutti i propri sudditi del mondo e condividere con loro momenti di gioia e di celebrazioni.

Dal momento che ormai la Regina è troppo anziana per affrontare uno stress così grande, in occasione dei suo Giubileo di Platino, William e Kate hanno preso il suo posto, e pare si stiano divertendo moltissimo.

William e Kate e la “gara di ballo” in Belize che William ha stravinto

I paesi caraibici sono profondamente diversi dal Regno Unito e anche la sua popolazione ha un modo molto più “coinvolgente” di esprimere le proprie emozioni. Ogni volta che la Famiglia Reale si trova in visita in questi Paesi vengono organizzati spettacoli di canto e di danza in cui i Reali vengono puntualmente coinvolti per calarsi nello spirito locale.

Anche se a prima vista non si direbbe tutta la famiglia reale inglese è composta di ottimi ballerini. Il Principe Filippo in particolare, ma anche il Principe Carlo, hanno sempre dato prova di una classe e di un’eleganza fuori dal comune quando si muovono sulla pista da ballo. Senza parlare dell’amatissima Diana, che per la danza aveva una vera e propria passione.

William non è da meno dei suoi genitori, e a quanto pare è perfettamente in grado di lasciarsi alle spalle i rigidi comportamenti imposti dall’etichetta reale. Anche Kate in passato ha sempre dato prova di avere uno spirito abbastanza scanzonato da lanciarsi nelle danze.

Esattamente 10 anni fa, infatti, Kate danzò con una corona di fiori e un tutù di paglia, ma si limitò ad accennare solo qualche piccolo passo di danza (all’epoca non era ancora perfettamente a suo agio nei suoi compiti regali). Suo marito invece quest’anno ha deciso di darsi alla pazza gioia.

William e Kate tra le altre cose sono famosi per avere uno spirito altamente competitivo. I due, entrambi appassionatissimi di sport, si divertono moltissimo a cimentarsi in qualsiasi tipo di gara. Quando i sudditi lo hanno capito hanno cominciato a organizzare delle piccole competizioni di cui i Duchi sono sempre entusiasti!

Stavolta non c’era una vera e propria gara a cui prendere parte, ma la stampa (e la donna che ha organizzato l’evento) hanno eletto William vincitore assoluto del “ballando con il Principe” organizzato in Belize.

E se questi pochi istanti non sembrano sufficienti, ecco che spuntano video non ufficiali girati da qualcuno che ha avuto la fortuna di prendere parte ai festeggiamenti organizzati da Mama G: l’ultimo video di questa serie di foto è assolutamente memorabile!

William e Kate sono stati così entusiasti che i Duchi hanno personalmente voluto ringraziare attraverso il loro account Instagram Mama G, la donna che ha danzato con William e che ha organizzato i festeggiamenti per il primo giorno di tour.

