Lei è una delle protagoniste assolute della TV italiana. Ma vi ricordate com’era Ilary Blasi all’inizio della carriera? Sempre bellissima!

Ilary Blasi è una vera icona della televisione italiana, nota soprattutto per essere la moglie dell’ex calciatore Francesco Totti. Ma vi ricordate com’era la bella Ilary agli esordi della sua (lunga) carriera? Come potrete immaginare, la Blasi è sempre stata bellissima, anche da molto giovane. Ecco le prove!

Ieri, domenica 20 marzo, abbiamo visto la bella Ilary ospite d’onore a Verissimo. Durante l’intervista condotta da Silvia Toffanin, la showgirl e conduttrice ha subito voluto porre fine alle chiacchiere sulla presunta fine del matrimonio con Francesco Totti, etichettandole come ‘fake news’.

“Sulla fine del mio matrimonio si è detto tanto anche troppo, c’è stato un accanimento mediatico sulla situazione. Noi dobbiamo dare conto solo ai nostri figli, che ci hanno chiesto cosa stesse succedendo“, ha dichiarato la Blasi. “Da quando sto con Totti, sistematicamente sono sempre uscite queste notizie, queste illazioni. Dov’è che il gossip si fa più succoso? Quando si dà un nome e un cognome, l’accanimento mediatico però è durato solo tre giorni e la cosa si è affievolita”.

Un chiarimento necessario per porre fine alle assurde voci che da mesi occupano le prime pagine dei giornali scandalistici. Durante la trasmissione Ilary (di cui abbiamo precedentemente rivelato alcune curiosità poco conosciute) è apparsa sempre in forma e bellissima, ma ve la ricordate qualche anno fa quando ancora la sua relazione con Totti non era ancora cominciata?

Vi ricordate com’era Ilary Blasi a inizio carriera? Una bellezza acqua e sapone

Anche da giovanissima Ilary era (prevedibilmente) stupenda. Dopotutto la bella moglie di Francesco Totti ha iniziato la sua carriera partecipando a Miss Italia ed è stata protagonista di molti spot televisivi quando era solo una bambina. I suoi capelli biondissimi e gli occhi azzurri hanno infatti incantato il pubblico italiano durante gli anni 80.

In questa foto, la vediamo durante uno dei provini sostenuti quando aveva 19 anni per entrare nel mondo dello spettacolo. Proprio grazie alla sua avvenenza ha ottenuto il posto di letterina nel programma Passaparola, dove è stata notata dal futuro marito Francesco Totti che ha subito voluto conoscerla dopo averla vista in TV in tutto il suo splendore di giovane ragazza romana. Che dire, Ilary è senza dubbio una donna unica per bellezza e carisma!