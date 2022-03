Sei perseguitata dalla polvere in casa? I rimedi naturali che ti aiuteranno

Scopri quali sono i rimedi naturali in grado di sconfiggere la polvere. Metterli in pratica ti aiuterà a combattere gli acari in modo definitivo.

Quello della polvere è un problema che ci troviamo tutti ad affrontare. In alcuni casi, però, a causa dell’ambiente più umido, della presenza di tanti oggetti e della difficoltà nel pulire sempre come si vorrebbe, questa tende ad accumularsi diventando visibile e, ovviamente, poco salutare.

Per fortuna ci sono diversi rimedi si possono mettere in atto per eliminarla e tutto senza dover faticare troppo o far uso di prodotti chimici. Scopriamo, quindi, quali sono i rimedi naturali che ti aiuteranno nella tua personale lotta alla polvere.

Polvere: i rimedi naturali per eliminarla

Poter dire addio alla polvere è il sogno di chiunque si sia trovato almeno una volta a dover gestire le pulizie di casa. Per quanto si pulisca, infatti, ci si ritrova sempre al punto di partenza e con tanto da fare per poterla eliminare ancora una volta.

Un problema che conosciamo un po’ tutti ma che per fortuna ha anche diverse soluzioni. Scopriamo quindi quali sono gli assi nella manica da non farci mancare mai più per dire addio alla tanto odiata polvere.

Il sole

Iniziamo con un rimedio naturale che ci offre la natura e che è sempre presente: il sole. I suoi raggi combattono naturalmente gli acari, consentendoci di liberarcene in modo del tutto naturale. Per questo motivo, esporre materassi e coperte al sole (proprio come facevano le nostre nonne) è un gesto più che mai corretto. A ciò si può aggiungere anche una buona areazione oltre al preferire la luce del giorno a quella elettrica. Cosa che, oltre a farci risparmiare sulla bolletta della luce, donerà alla casa un aspetto più fresco e privo di polvere.

Il bicarbonato di sodio è tra i rimedi naturali contro la polvere

Questo ingrediente dalle mille proprietà è un vero amico della casa e si rende utile anche nella lotta agli acari. I cristalli in esso contenuti svolgono infatti un’azione anti acari impedendo la loro formazione. Il trucco sta nel passarlo sulle superfici da trattare lasciandolo lì per almeno due ore. Così facendo si elimineranno tutti gli acari, uova comprese. E la polvere farà molta più fatica a formarsi. Ovviamente, in base al tipo di superficie si potrà decidere se passare il bicarbonato a secco o diluito in acqua. Ciò che conta è rimuoverlo per bene trascorso il tempo.

Le bustine da tè

Aspirarne una bagnata con l’aspirapolvere aiuterà a rendere l’elettrodomestico anti acari liberandolo al contempo di quelli che contiene. La bustina dovrà restare al suo interno per due settimane. Così facendo si potrà passare l’aspirapolvere con la tranquillità di non spargere in giro altra polvere. Il tè si rivela utile anche se spruzzato sui tessuti. Basta inserirne un po’ in un nebulizzatore con acqua e spruzzare sulle superfici più a rischio.

Questi tre rimedi naturali sono tra i più efficaci contro gli acari. Ovviamente, al loro utilizzo si dovrà aggiungere anche una costante prevenzione.

Questa si avvale di una costante areazione della casa (bastano 10 minuti al giorno, preferibilmente nelle ore di maggior luce), dell’abitudine di stendere i capi all’esterno o di usare l’asciugatrice e dell’abitudine di spolverare ogni giorno. Cosa che si potrà fare con serenità e leggerezza visto che una volta messi a punto questi rimedi, quella da eliminare sarà decisamente di meno.