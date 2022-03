3 trucchi over 50 che renderanno la tua pelle giovane e luminosa

Ringiovanire si può, a tutte le età. Come? Con questi 3 trucchi semplicissimi che possono entrare nella beauty routine over 50 e renderanno la pelle luminosa, compatta ed elastica.

Gli anni passano e a volte li sentiamo tutti sulla nostra pelle, nel senso letterale del termine.

Siamo abituate e guardarci allo specchio e a trovarci radiose, ma poi con il passare degli anni rischiamo di trovare la nostra cute sempre più spenta, opaca, segnata dal tempo e dalle rughe.

Da un lato questo è naturale, fa parte della nostra “evoluzione” e non c’è motivo di spaventarsi, ma dall’altro a questo punto arriva un’ottima notizia.

C’è anche una soluzione a tutto questo, nel senso che c’è un modo per contrastare i segni del tempo e apparire più giovani, anzi ce ne sono tre.

Ecco quindi 3 trucchi over 50 che renderanno la tua pelle giovane, luminosa, compatta.

3 trucchi over 50 per ringiovanire

Il primo consiglio arriva da un’icona del cinema italiano e non solo: Monica Bellucci. L’attrice, da sempre contro la chirurgia, dice che il suo segreto è fare sempre docce fredde ed assicura che questo metodo funziona. Ma perchè è così efficace?

L’acqua fredda ha vari benefici sul corpo. In primis, fa benissimo alla circolazione: questo accade perchè aumenta l’ingresso di ossigeno e questo aiuta sia le nostre funzioni cerebrali, che i problemi muscolari (dopo un allenamento duro è un vero toccasana). Ed inoltre sotto un getto ghiacciato, il sangue fluisce a una pressione maggiore per raggiungere in un tempo minore i capillari, al fine di riscaldare tutti gli organi.

Inoltre, tra le tante cose, farebbe anche dimagrire, dal momento che parte del grasso presente sul nostro corpo è composto da cellule adipose brune che, esposte al freddo, per riscaldarsi bruciano calorie.

Ed infine la doccia fredda è un alleato prezioso per la nostra pelle. Il motivo? L’acqua fredda è delicata, aiuta a mantenere la pelle tesa e ne favorisce l’elasticità, non la secca, si restringe la superficie dei vasi sanguigni e quindi i pori della pelle si chiudono. Tutto questo a differenza dell’acqua calda che ne distrugge la naturale copertura oleosa.

Certo, soprattutto in inverno non è piacevolissimo buttarsi sotto un getto di acqua fredda, anzi spesso non vediamo l’ora di farci una doccia bollente, ma si sa, chi bella vuole apparire un po’ deve soffrire.

Tra i trucchi over 50 per avere una pelle luminosa, non possiamo non menzionare anche una regola semplicissima: dovremmo usare sempre cosmetici naturali.

Questi prodotti, infatti, funzionano bene dopo i 50 anni, non rovinano la pelle e conferiscono un allure delicata, raffinata e naturale, sono quelli naturali.

Questi, infatti, contengono i famosi peptidi – le sostanze di sintesi, formate da due o più amminoacidi – che hanno la capacità di risvegliare la produzione di collagene ed elastina, rendono la pelle luminosa, compatta, la fanno apparire più giovane.

Cosa utilizzare nello specifico? In primis maschere viso tessutali al collagene, ai peptidi liftanti, oppure contenenti sostanze idratanti come il latte l’asina, da fare almeno una volta a settimana per rendere la pelle più compatta.

Poi sarebbe opportuno utilizzare i patch occhi – per ridurre i rigonfiamenti dati da occhiaie e borse sotto gli occhi – e labbra, per eliminare le rughe labiali.

Infine, anche gli scrub viso sono utilissimi, perchè rinnovano le cellule, eliminando quelel morte, che significa che la nostra pelle diventerà meno opaca e molto più luminosa.

Infine chiude la lista dei 3 trucchi over 50 per avere la pelle luminosa il caviale. Ebbene sì, il caviale non è solo buono da mangiare, ma è usato anche nella cosmesi. Basti pensare che questo è uno degli ingredienti preferiti anche da star di Hollywood del calibro di Angelina Jolie.

Ma perchè il caviale fa così bene alla pelle? Perchè contiene amminoacidi, che “entrano” nella pelle e la rendono radiosa. Inoltre questo ingrediente aiuta anche a produrre collagene, dal momento che ha una struttura cellulare molto simile a quella umana ed è anche un ottimo antiossidante, che significa che aiuta le pelle a rigenerarsi.

Infine è ricco di omega 3 ed è composto da quattro molecole che partecipano alla sintesi di elastina e collagene e combattono il trofismo tessutale: Tronina, Lisina, Arginina e Leucina.

Come possiamo trovare in cosmesi il caviale? Dipende. Esiste, per esempio, l’estratto di caviale, ricco di vitamine dei gruppi A, D, B1, B2, B6 e microelementi Co, Cu, P, Si, Zn e amminoacidi come la glicina, la lisina, la istidina, l’arginina e l’asparagina.

Tutti questi elementi non fanno altro che svolgere un’azione anti age, rallentano il processo di invecchiamento della pelle e la idratano.

Se poi hai almeno 50 anni e vuoi sapere conoscere anche altri due ingredienti fondamentali per la tua pelle, te li diciamo noi.