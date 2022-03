Ricordate Teresanna Pugliese a Uomini e Donne? Ecco com’è oggi

By

Il suo nome è legato a Uomini e Donne, Teresanna Pugliese è stata una delle troniste più amate dal pubblico ma oggi la sua vita professionale e privata è cambiata.

Quando si parla di Teresanna Pugliese non si può che pensare al programma pomeridiano di Maria De Filippi, al quale è stata legata per diverso tempo. Vi ricordate quando scendeva le scale di Uomini e Donne con la tradizionale musichetta di sottofondo che c’era un tempo? La Pugliese, classe 1987 è nata a Napoli e ad oggi è una donna di 34 anni. Il suo percorso nel mondo dello spettacolo inizia quando partecipa a Uomini e Donne sia in veste di corteggiatrice che di tronista.

Teresanna non trova subito l’amore durante il programma: prima corteggia Samuele Nardi, poi diventa tronista e sceglie Antonio Passarelli dando il due di picche a Francesco Monte. Si ricrede quando lui diventa tronista e torna a corteggiarlo, riuscendo a diventare la sua scelta, ma la storia non ha una lunga durata.

La Pugliese è tornata in tv per alcune ospitate, soprattutto con il ruolo di opinionista. Ricordiamo poi anche la sua partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2020, durante il quale riuscì a raggiungere la semifinale. Dopo l’uscita dalla Casa raccontò di quanto fosse stato difficile il ritorno alla realtà, nel momento drammatico in cui il Covid prendeva il sopravvento.

Com’è diventata Teresanna Pugliese: di cosa si occupa e vita privata

Oggi Teresanna Pugliese è un’influencer e professionista. Nella sua vita privata ci sono delle belle novità: l’ex tronista ha trovato finalmente l’amore, coronando il sogno di diventare mamma di Francesco nel 2015. La Pugliese è convolata a nozze con il suo Giovanni Gentile, imprenditore con il quale si è sposata nel Settembre del 2018.

Teresanna ha un profilo Instagram che ad oggi conta 827mila follower e che lei segue con molta attenzione, come una perfetta fashion e travel blogger. Nel suo profilo infatti, la bella campana condivide con i suoi fan una serie di scatti che traggono ispirazione da momenti di vita privata insieme al marito e al figlio, alternati a moda, lifestyle ed eventi mondani.

Uno dei suoi viaggi più recenti è quello in Egitto: tra deserti incontaminati, cammelli, splendidi panorami naturali e outfit pazzeschi, la Pugliese fa sognare i follower con degli sprazzi della sua avventura. Non mancano però, anche gli impegni professionali.

Proprio dalla sua pagina Instagram scopriamo il suo progetto personale: il brand “Manera project“.

Dalla grande passione per la moda di Teresanna Pugliese nasce la collezione di abbigliamento che porta la sua firma. Sul sito ufficiale del brand troviamo una breve biografia dell’influencer, accompagnata dal racconto sulle sue ispirazioni. “Ha voluto celebrare il sodalizio tra l’amore per la sua terra…e la sua passione per la moda“, leggiamo proprio nella pagina della collezione.

L’ispirazione nasce dunque fin dall’adolescenza della Pugliese, quando “andava alla ricerca di capi esclusivi nei mercati e nelle botteghe vintage“, scrive il sito. “Manera”, il nome del brand di Teresanna, come ci viene ancora spiegato nella sua bio, racconta proprio la volontà di creare qualcosa alla sua “maniera”, portando il suo modo di essere e la sua visione di femminilità.