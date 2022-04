Ilary Blasi brilla nell’undicesima puntata de L’Isola dei Famosi: tutti i dettagli

Per l’undicesima puntata de “L’Isola dei Famosi” Ilary Blasi brilla con un outfit scintillante: ecco tutti i dettagli.

È sempre più sparkling Ilary Blasi che anche per l’undicesima puntata de “L’Isola dei Famosi” ha scelto un outfit decisamente scintillante. Sin dall’inizio del programma, in onda su Canale 5, la conduttrice ci ha stupito con look decisamente particolari e luccicanti.

Tra cristalli, glitter, lurex non si è di certo risparmiata in quanto a scintillio, la padrona di casa, ormai al secondo anno al timone dell’isola. E anche ieri sera i dettagli glamour non sono mancati.

E se in Honduras, tra i naufraghi c’è aria di crisi e litigi perché non tutti sembrano in grado di tollerare la convivenza forzata, a tenere le fila c’è sempre lei, la regina dell’Isola ovvero Ilary Blasi, scopriamo come era vestita ieri sera e tutti i dettagli del suo look strepitoso.

Ecco l’outfit di Ilary Blasi per l’undicesima puntata del reality

Ha stupito tutti con una ponytail lunghissima ieri sera, lunedì 25 aprile, per l’undicesima puntata de L’Isola dei Famosi. Come sempre in splendida forma, Ilary Blasi ha aperto la trasmissione più raggiante che mai.

Un outfit degno dei suoi del resto e a cui la padrona di casa ci ha ormai abituato nel corso di queste puntate. Pensiamo a quando è apparsa con un look simile alla bellissima Eva Kant, lasciando il pubblico a bocca aperta. O quando ha indossato il diadema sulla testa, o la body chain in vita.

Insomma la bella Ilary sa come stupire il suo pubblico, e non è nuova a dettare le nuove tendenze del momento. Per questa edizione dell’Isola, poi, ci ha abituato a look estremamente sparkling e super luminosi.

Andiamo allora a scoprire cosa ha indossato per l’undicesima puntata e tutti i dettagli del suo look scintillante.

La conduttrice stavolta ha optato, proprio come la scorsa puntata, per un outfit spezzato, composto da un top crop e un paio di pantaloni tutto nei toni dell’argento e del bianco, come una vera regina delle nevi. Scendendo nel dettaglio il crop top a collo alto era il pezzo decisamente più brillante dell’outfit. Infatti, nella parte frontale era ricoperto interamente di glitter argentati mentre dietro aveva un effetto nude look.

Per i pantaloni ha optato per un modello leggermente aderente nelle cosce e con il finale a zampa di elefante, ma non troppo, di color bianco. Il completo che esaltava incredibilmente la silhouette della moglie di Totti è del brand Genny. Un marchio di abbigliamento made in Italy che la Blasi ha già scelto in passato.

I pantaloni bianchi si possono acquistare sul sito del brand al costo di 338,00 euro. Infine, a completare il look, ai piedi, la Blasi ha optato per un paio di decolleté argentate con tacco a stiletto del brand Le Silla, il marchio che l’ha accompagnata in tutte le puntate dell’isola.

Infine, come già accennato a mettere in risalto ancora di più la sua figura già slanciata ci ha pensato la hair stylist Alessia Solidani, la stessa di Michelle Hunziker, con una ponytail lunghissima e rigorosamente bionda, grazie all’utilizzo di extension.

Non resta che attendere la prossima puntata per scoprire cosa avrà in serbo la bellissima conduttrice per stupire i suoi telespettatori.