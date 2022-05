Cassetti della cucina sempre in disordine? Rimedia così!

Scopri quali sono le dritte per eliminare il disordine dai cassetti della tua cucina. Le dritte che ti torneranno più utili che mai.

Ci sono ambienti della casa che è molto importante mantenere in ordine al fine di poter contare sempre sul massimo dell’igiene. Tra i tanti non vanno dimenticati i cassetti della cucina che, troppo spesso, cadono invece nel dimenticatoio. Così, si finisce con l’accatastare al loro interno ogni cosa e tutto per ritrovarsi nel pieno caos ogni qual volta ci si trova sfortunatamente a doverli aprire.

Se anche tu stai vivendo questa mini tragedia, la buona notizia è che esistono delle dritte che ti aiuteranno a fare la differenza e che ti consentiranno di contare su dei cassetti finalmente in ordine e molto più semplici da pulire. Proprio ciò che ti serve per riappropriarti del tuo tempo, godendo al contempo di una casa ben più vivibile.

Le dritte per portare finalmente l’ordine nei cassetti della cucina

Iniziamo con il dire che ci sono cucine che brulicano di cassetti ed altre che, invece, ne hanno ben pochi. La prima cosa da fare per riportare un po d’ordine è quindi quella di renderti conto della categoria d’appartenenza. Fatto ciò non dovrai che stabilire un ruolo per ogni cassetto.

Visto che in ogni casa e, sopratutto, in ogni cucina esiste un cassetto della roba che non si sa dove mettere, farai bene a decidere da subito la sua destinazione. Impuntarti sul fatto che puoi farne a meno, finirà infatti con il farti perdere tempo.

Se i cassetti non sono abbastanza potrai scegliere un qualsiasi angolo dove inserire una scatola abbastanza capiente da poter contenere tappi, menu dei ristoranti d’asporto, apri bottiglie e tutto ciò che normalmente lasci in giro per casa. Agire in questo modo ti tornerà sorprendentemente utile.

Ora che hai trovato il tuo spazio per le cause perse è importante imparare a mettere in ordine le posate. Per farlo ti basterà creare dei vani al suo interno in modo da dividere con cura cucchiai, forchette, coltelli, bacchette e tutto ciò che sei solita tenerci dentro.

Un altro cassetto potrebbe essere utile per gli strofinacci, le tovaglie, i tovaglioli, le tovagliette da cucina e i sottobicchieri. Se hai tanti cassetti potresti addirittura destinarne uno per categoria, altrimenti, sempre aiutandoti con la creazione delle apposite separazioni, potrai sistemare tutto in uno solo. Ciò che conta è fare in modo che ad ogni apertura e chiusura le cose non se ne vadano sempre in giro.

E se dopo aver fatto ordine tra i cassetti della cucina, resta ancora spazio? In tal caso, sopratutto se disponi di cassetti profondi, potrai usarli per pentole e padelle, per accessori utili per la preparazione dei dolci o per attrezzi che non sai mai dove tenere tutti insieme e che ogni qual volta ti servono impieghi intere ore a cercare.

Imparare a dare una destinazione precisa ad ogni cassetto ti consentirà di poterne godere al meglio e di dimenticarti il disordine di un tempo. Il tutto per un risultato piacevole sia da vedere che da vivere. Cosa della quale non potrai mai più fare a meno.