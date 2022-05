Anticipazioni Beautiful: sospetti e bugie, la verità si avvicina?

Anticipazioni Beautiful. Messo alle strette, nega tutto. Ecco cosa accadrà nelle prossime puntate della soap americana. Scopriamolo insieme!

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda in America.

Beautiful anticipazioni: Vinny dirà la verità?

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 i telespettatori scopriranno insieme al cast la verità sulla dubbia paternità del bambino che Steffy Forrester porta in grembo.

Le prossime puntate di Beautiful in onda su canale 5 succederanno tantissime nuove cose, ma soprattutto si scoprirà la verità se Vinny (Joe LoCicero) ha manomesso o no il test di paternità di Steffy Forrester.

Come ben sapete se seguite le nostre anticipazioni, il test di paternità ha dato come risultato Liam Spencer come padre del piccolo che la giovane Forrester porta in grembo. Con un Finn deciso a rimanerle a fianco anche se il bambino non è il suo.

In realtà, Thomas, ha fin da subito nutrito il sospetto sul fatto che l’amico Vinny avrebbe potuto manometterne il risultato.

Quando il Forrester ha cercato di instaurare un dialogo con l’amico, l’uomo si è sempre tirato indietro mostrando un certo livello di ansia. Ma alla fine, quando lo ha affrontato direttamente Vinny non ha potuto mentire. E infatti, di fronte alle accuse di Thomas, Vinny ha ammesso di aver lavorato al test di paternità di Finn e Steffy ma nega espressamente di averlo manomesso.

In realtà, come ben sappiamo le cose sono andate diversamente. Infatti nelle prossime puntate scopriremo che l’amico di Thomas ha mentito francamente e spudoratamente! La verità verrà a galla, ossia che è Finn il padre del bambino e lo è sempre stato!