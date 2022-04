Beautiful anticipazioni: torna l’incubo per Hope

Anticipazioni Beautiful dall’America. Hope torna a vivere degli incubi ad occhi aperti. La situazione è più grave che mai…

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda in America.

Beautiful anticipazioni USA: Steffy sempre più vicina a Liam, ansia per Hope

Non ne abbiamo mai abbastanza di anticipazioni dall’America. Nelle prossime puntate in onda su CBS, Hope Logan continuerà a vivere degli incubi per via dell’avvicinamento fra suo marito Liam e la sorellastra Steffy Forrester.

Nelle prossime puntate di Beautiful in onda in America, il triangolo amoroso che vede come protagonisti Hope, Steffy e Liam non sembra raggiungere una fine. Anzi, con la fuori uscita dai giochi del povero John Finnegan ucciso dalla madre biologica Sheila Carter, tutto sembra condurre ad una rivalità ancora più forte. Complice l’amnesia di Steffy che pensa di essere ancora sposata con Liam Spencer.

Dopo essersi svegliata dal coma, Steffy tornerà indietro nel tempo con la mente e penserà di essere rimasta nel passato. Niente figli, ma un matrimonio in corso d’opera con Liam.

Non si hanno ancora informazioni sui suoi ricordi, ma quello che è certo è che la giovane Forrester non ricorderà dell’esistenza di Finn e di conseguenza non avrà la minima idea di chi le abbia sparato e di chi abbia ucciso il marito. Tutto ciò andrà a beneficio di Sheila Carter, che per non prendere ulteriori rischi vorrà fare fuori la scomoda testimone.

Per quanto riguarda la controversa questione che vede come protagonista Hope. Sappiamo per certo che nelle prossime puntate in onda in America, Liam ha voluto vedere Steffy una volta che quest’ultima si fosse risvegliata dal coma.

In quell’occasione scopriamo che la giovane Forrester è rimasta bloccata nel passato in quanto chiamerà Liam con l’appellativo di marito. Tutto ciò creerà un contrasto forte con Hope e con Brooke. La moglie di Ridge infatti esprimerà tutto il suo disappunto con la figlia per aver mandato Liam da solo. Steffy rappresenta una grossa minaccia per il matrimonio fra Liam e Hope.

Hope sarà dunque turbata dalle vicende che si verificheranno nelle prossime puntate.