Beautiful anticipazioni: un lutto atroce sconvolge tutto

Anticipazioni Beautiful dall’America. Arriva la conferma di un lutto che cambierà tutte le dinamiche della soap. Ecco cosa accadrà

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda in America, grosso spoiler: la verità su Finn!

Beautiful anticipazioni USA: Finn è morto davvero?

Nei prossimi episodi in onda in america, i telespettatori potranno assistere ad un evento che cambierà per sempre le sorti della soap opera!

Nelle prossime puntate di Beautiful in onda sulla CBS in America, i telespettatori potranno assistere ad una grandissima evoluzione della storyline di Finn, Steffy e Sheila Carter.

Vi avevamo lasciato in sospeso il giudizio sul destino del bel dottore John Finnegan ed oggi possiamo dirvi con ufficialità cosa è successo al personaggio. Secondo le anticipazioni provenienti dall’america, il marito di Steffy Forrester, nelle più recenti puntate americane di Beautiful, è veramente morto.

La conferma è arrivata a mani basse, rivelando il tragico destino del figlio di Sheila, morto per mano della madre. Se avete letto le nostre anticipazioni saprete per certo che il ragazzo è morto per un terribile colpo di pistola sparato dalla madre biologica.

Inizialmente sembrava che il giovane potesse essere vivo e salvo ma in realtà non è andata così. Anche le parole stesse della madre adottiva Li Finnegan faceva capire che il giovane potesse essere vivo in quanto accorsa in ospedale, aveva pronunciato le parole: “Mi sto occupando di mio figlio“.

Da questa frase sembrava infatti che il giovane si fosse salvato. Ma in realtà il produttore e capo sceneggiatore di Beautiful, Brad Bell, ha confermato ogni dubbio. Finn è morto davvero. L’attore Tanner Novlan interprete di Finn ha difatti reso omaggio al suo personaggio con alcuni ringraziamenti:

Brad Bell mi ha chiamato per darmi la notizia personalmente, spiegandomi la direzione del personaggio. Sono rimasto sorpreso, ma è la natura di una soap opera: tutto può accadere in qualsiasi istante ed è ciò che fa restare a guardare i telespettatori.

Tanner ha raccontato infatti che tutti sono rimasti sorpresi dall’addio del suo personaggio. Soprattutto la compagna di set, Jacqui MacInnes Wood è rimasta sorpresa visti i numerosi fan della coppia.

Poi ha aggiunto: