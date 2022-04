Una Vita anticipazioni: una scoperta sconvolgente per Felipe

Una Vita anticipazioni. Continuano le investigazioni sulla morte di Felicia. Felipe fa una scoperta che sconvolgerà tutti! Ecco cosa succederà

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita anticipazioni: Mendez pestato, Felipe vicino alla verità

Le prossime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita, i telespettatori vedranno delle situazioni abbastanza pericolose per il detective privato Mendez (David Garcia Intriago) e nel frattempo assisteranno ad una grande rivelazione.

Nelle prossime puntate di Una Vita in onda su Canale 5, arriveranno importanti novità per la “strana” morte di Felicia Pasaman.

Come ben sapete se seguite le nostre anticipazioni, Marcos Bacialupe aveva arruolato il detective privato Mendez (David Garcia Intriago) per scoprire l’assassino di sua moglie Felicia, avvelenata lentamente. Mendez, che in un primo momento aveva indicato Natalia Quesada (Astrid Janer) come mandante dell’omicidio di Felicia alla fine ha capito che in realtà non si trattava di lei.

Per tale motivo l’ispettore deciderà di incontrare nuovamente il fattorino della farmacia in cui era stato preparato il composto che ha ucciso la Pasaman. In questa occasione Mendez ha scoperto che il ragazzo era stato pagato per indicare Natalia come responsabile del delitto.

Quando l’investigatore si troverà con il nome del vero assassino verrà pestato brutalmente a sangue finendo in ospedale in condizioni critiche. In questa circostanza entra in gioco Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo).

L’avvocato non vedendo l’amico arrivare per il consueto pranzo insieme al Ristorante Secolo XXI inizierà a chiedersi che fine abbia fatto. Alla fine infatti scoprirà dal nuovo commissario Belda (José Emilio Vera) che cosa è successo al suo amico e si precipiterà in ospedale per fargli visita.

Felipe è un uomo astuto e sveglio e non ci metterà molto tempo a capire che il pestaggio dell’amico sia collegato alle indagini della morte di Felicia. I suoi dubbi aumenteranno quando il nuovo commissario Belda gli farà vedere il quadernetto di Mendez con su scritto un solo nome: Soledad. Dunque non c’è più dubbio su chi sia stato il mandante dell’omicidio di Felicia…

Soledad Lopez (Silvia Marty), la domestica di Marcos poteva tranquillamente avvelenare lentamente la padrona di casa senza destare alcun sospetto. Inoltre, la morte di Felicia l’avrebbe avvicinata a Marcos, cosa che è veramente avvenuta.