Beautiful anticipazioni: ritorno al passato per Steffy

Anticipazioni Beautiful dall’America. Svolta sorprendente nelle prossime puntate in onda su CBS, Steffy Forrester farà un ritorno al passato…Ecco cosa succederà!

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda in America!

Beautiful anticipazioni dall’America: Steffy Forrester ritorna al passato

Secondo le nuove puntate in onda in America, precisamente sul canale CBS, la giovane Forrester sarà la protagonista indiscussa. Ecco cosa le accadrà!

Nelle prossime puntate di Beautiful in onda su CBS in America, assisteremo ad una vicenda che avrà come protagonista la giovane Steffy Forrester.

Secondo i recenti avvenimenti, Steffy sta trascorrendo un periodo davvero difficile per la sua vita. La morte, prematura e ingiusta, del marito Finn ha messo a dura prova la sua intera esistenza. Eppure, secondo le parole del capo sceneggiatore Brad Bell, nonostante la ragazza stia passando un brutto periodo, la morte di Finn sarà un espediente importante per il costituirsi della sua nuova vita e soprattutto per riprendere in grande stile il triangolo amoroso costituito con Liam e Hope.

Secondo le recenti anticipazioni proveniente dall’America (vi ricordiamo che i fatti sono un anno avanti rispetto a quelli emessi in Italia), Steffy si risveglierà dal coma e come effetto indesiderato avrà quello di una terribile amnesia.

Ebbene sì, la giovane dimenticherà gli ultimi avvenimenti della sua vita e penserà di essere ancora sposata con il giovane Spencer! Quello che è ancora ignoto è il momento esatto in cui Steffy si troverà con la sua mente, ricorderà la nascita del figlio Hayes e della figlia Kelly?

Inoltre la particolare situazione di Steffy metterà a dura prova i nervi di Taylor e Brooke. Le due donne, che avevano trovato un modo per andare d’accordo a causa della recente emergenza, dall’altro lato si troveranno l’una contro l’altra nei metodi di approccio nei confronti di Steffy. Secondo gli spoiler, Taylor prediligerebbe un approccio più soft, cercando di assecondare il più possibile e nei limiti i ricordi della figlia.