Beautiful anticipazioni: il test di paternità di Steffy manomesso? Arriva la verità

Anticipazioni Beautiful di settimana prossima. Scopriremo la verità sul test di paternità del bimbo che Steffy porta in grembo.

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda la settimana prossima su Canale 5

Beautiful anticipazioni: scopriremo la verità sul test di paternità

Nelle prossime puntate in onda settimana prossime su Canale 5, finalmente scopriremo la verità che attanaglia da troppe puntate Steffy Forrester. Ecco svelata la verità sul test di paternità.

Le prossime puntate di Beautiful in onda prossima settimana di Beautiful si riveleranno estremamente utili.

Se già seguite le nostre anticipazioni, saprete per certo che nelle puntate italiane in onda questa settimana si scoprirà la verità sul padre del bambino che Steffy Forrester porta in grembo, grazie all’aiuto di Thomas.

Infatti, secondo le ultime rivelazioni il bambino è di Finn e non di Liam, come aveva riportato il test di paternità. Ben presto scopriremo che c’è lo zampino di Vinny Walker. Il giovane, che lavora nello studio di analisi, aveva manomesso il risultato del test per “aiutare” l’amico Thomas a riconquistare l’ex moglie Hope.

Ma proprio grazie all’astuzia e intelligenza di Thomas, i nostri amati personaggi scopriranno l’inganno. Lo stesso Thomas, a lungo combattuto se rivelare la verità o meno, alla fine ha deciso di fare la cosa giusta per il bene di sua sorella Steffy.

Se tutto questo vi fa ipotizzare l’idea che Thomas c’entri qualcosa con la furbizia di Vinny, vi diciamo già che vi state sbagliando. Thomas infatti ha capito tutto, notando degli atteggiamenti sospetti dell’amico. Soprattutto i suoi discorsi.

Vinny, cercherà in tutti i modi di spingere il giovane Forrester a riavvicinarsi a Hope. A quel punto, vista e considerata l’insistenza del giovane Walker, Thomas gli chiederà in modo schietto e diretto se ha alterato i risultati del test di paternità di Steffy.