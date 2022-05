Anticipazioni Una Vita: matrimonio a sorpresa ad Acacias

By

Una Vita anticipazioni. Tutto quello che succederà nelle prossime puntate in onda su Canale 5: un matrimonio in arrivo!

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita anticipazioni: Servante e Fabiana presto sposi!

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita, grandi novità in arrivo. E dopo tutti i litigi, anche per loro arrivano le liete nozze: Servante Gallo (David V. Muro) e Fabiana Aguado (Inma Perez Quiros).

Nelle prossime puntate di Una Vita in onda su Canale 5, Servante e Fabiana capiranno di essere profondamente innamorati l’uno dell’altra e decideranno di convolare a nozze dopo i tanti litigi.

Dopo tanta attesa finalmente il momento è arrivato anche se i due si sono spesso trovati in disaccordo soprattutto per quanto riguarda la gestione della pensione Buena Noche. Saranno talmente tanto in disaccordo che lui penserà addirittura di vendere la propria quota del locale.

Ma l’amore non è bello se non è litigarello. Infatti, nel corso delle puntate la situazione sarà estremamente chiara a tutti: i due soffrono perché si sento in disaccordo. Ma ben presto riusciranno a raggiungere nuovamente la pace. Sarà merito di Servante. L’uomo infatti dichiarerà il suo amore a Fabiana chiedendole di sposarlo.

La notizia dell’amore scoppiato tra i due “domestici” stupirà tantissimo gli abitanti dei palazzi agiati di Acacias. Ma ciononostante accetteranno di buon grado la nuova unione e si mostreranno contenti di partecipare alle nozze.

Le nozze verranno organizzate in tempi brevi, dopo aver contattato Don Hilario i due si danno come tempo due giorni. Fabiana potrà contare del sul supporto di Carmen e di tutte le altre domestiche che gli regaleranno un abito da indossare il giorno della cerimonia.