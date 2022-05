“É nata Ottavia”: la star della musica italiana nonna per la seconda volta

By

“É nata Ottavia”: la star della musica italiana è diventata nonna per la seconda volta e lo annuncia in modo speciale sui social.

Momento magico per una delle artiste più amate dal pubblico. Da anni sulla scena musicale, ha venduto milioni di dischi e scalate non solo le classifiche internazionali. Da un paio d’anni sta vivendo una vera e propria rinascita musicale grazie anche alla collaborazione con artisti amatissimi dai giovani come Achille Lauro e Fedez.

Stiamo parlando, naturalmente, di Orietta Berti che, oltre ad essere riuscita a costruire una brillante carriera, ricca di successi, ha costruito anche una famiglia meravigliosa. Sposata con Osvaldo, è mamma di Omar e Otis, ma è anche nonna di due splendide nipotine di cui una venuta al mondo pochi giorni fa e, ad annunciare la sua nascita, è stata proprio nonna Orietta.

Nonna bis con la nascita di Ottavia: la grande gioia di Orietta Berti

Già nonna di Olivia, Orietta Berti che, nel tempo, è rimasta sempre bellissima nonostante gli anni che passano, è diventata nonna per la seconda volta. Il figlio Otis, infatti, è diventato papà bis con la nascita di Ottavia, frutto del suo amore con la compagnia Lia. Una grande gioia per nonna Orietta e per nonno Osvaldo che hanno accolto con grandissima gioia la piccola.

Ad annunciare il lieto evento è stata la stessa Berti che, su Instagram, ha scritto: “Care amiche e cari amici, stamattina alle ore 06:15 è nata Ottavia…la nostra seconda nipotina. Io e Osvaldo siamo felicissimi e come per Olivia (la nostra prima nipotina) siamo già innamoratissimi della nuova pupetta di famiglia. È una emozione straordinaria…talmente forte da essere quasi indescrivibile…ci riempie il cuore di gioia e positività”.

Poi, la cantante ha condiviso con i fan la gioia di essere nonna e di dedicare il suo tempo alle nipotine. “Essere nonni è davvero una magia. Congratulazioni alla mamma Lia e al papà Otis che sono stati bravissimi. Grazie a tutti i medici, a tutte le ostetriche, alle infermiere e a tutto il reparto maternità ed ostetricia dell’Ospedale Franchini di Montecchio Emilia per la loro assistenza, empatia ed immensa professionalità. Viva Ottavia. Un abbraccio a tutti. Orietta”.

Un’altra nonna serena e felice è Paola Perego che, pur avendo solo 56 anni, è nonna di Pietro e Alice, figli della sua primogenia Giulia, nata dal matrimonio, finito anni fa, con Antonio Carnevale.