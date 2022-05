Spugnetta vs pennello: quale utilizzare per applicare il fondotinta?

Scopri insieme a noi se sia meglio utilizzare la spugnetta o il pennello per l’applicazione del fondotinta.

Quando si tratta di applicare il fondotinta, vogliamo rassicurarti sul fatto che non esiste un modo giusto o sbagliato. Alcuni preferiscono le mani, mentre altri puntano sui make up tools.

Alla fine, tutto si riduce alle preferenze personali e al tipo di look che stai cercando. I due modi popolari per mettere il fondotinta richiedono un pennello o una spugnetta da make up. Il loro utilizzo però non è così semplice come pensi.

Pennello o spugnetta? Usa al meglio questi tools quando applichi il fondotinta

Per prima cosa vogliamo analizzare le principali differenze tra l’applicazione del fondotinta con un pennello e quella con una spugna.

Dopodiché ti spiegheremo passo dopo passo il modo corretto di utilizzare questi tools per ottenere un risultato da vera pro.

Quando usare un pennello per applicare il fondotinta?

Iniziamo con il dire che un pennello per il fondotinta ti permette di usare meno prodotto. Inoltre, è possibile stenderlo facilmente sulla pelle per ottenere la quantità desiderata di copertura. I pennelli per fondotinta possono essere utilizzati su qualsiasi tipo di pelle, ma alcuni sono più adatti di altri. Per quelli con la pelle sensibile, suggeriamo di cercare un pennello per fondotinta a tampone, perché sono meno irritanti per la pelle.

I pennelli in genere funzionano con qualsiasi formula di fondotinta, sia liquida, che in crema o in polvere. Dipende dal tuo livello di abilità e da quanta copertura vuoi ottenere. Quando applichi il fondotinta, utilizza tratti veloci o un movimento a tampone, così eviterai eventuali striature.

Cosa fare se decidi di utilizzare la spugnetta

Anche le spugnette per fondotinta sono abbastanza versatili. Funzionano bene con creme, liquidi e anche con la polvere. Se ti senti più a tuo agio con il pennello e non sei sicura di come applicare il fondotinta con una spugna, l’uso dipende in realtà dal tipo di copertura che vuoi.

Una spugnetta da trucco può assorbire più prodotto di un pennello, dando un aspetto più diffuso al tuo fondotinta. Però se desideri, puoi usarla insieme ad un pennello, per fondere e diffondere il fondotinta sulla pelle. Inoltre le spugne hanno la capacità di rimbalzare su tutto il viso, permettendo quindi di ottenere una finitura e una copertura totale.

Le spugne sono disponibili in diverse forme, ma ti consigliamo in ogni caso di approfittare dei diversi angoli per fondere il fondotinta in quelle aree difficili da raggiungere. La cosa più importante è ricordarsi di pulire la spugna dopo ogni uso. Infatti, le spugne portano molti più batteri dei pennelli perché sono in grado di entrare più in profondità e possono accumularsi se non vengono lavate correttamente.