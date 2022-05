Come sfruttare al meglio le giacche dei tailleur che ormai mettiamo poco

Comprare giacche nuove è sempre divertente ma in periodi dove fare economia è un po’ una necessità per tutte perché non indossare quelle che abbiamo già? Nello specifico oggi vedremo come usare quelle dei tailleur.

Quante di noi pagherebbero per ingrassare solo nella zona seno? Invece no.

La vita sotto certi aspetti è ingiusta e ci fa allargare solo su addome, fianchi, gambe e lato b (che per alcune al giorno d’oggi è una fortuna). È quasi inevitabile quindi ritrovarsi con una marea di giacche e blazer che ancora “ci stanno divinamente” e con tutta una serie di pantaloni da accantonare – almeno temporaneamente -. Vediamo come sfruttare al meglio questi capi in primavera.

Le giacche dei tailleur stanno bene su tutto

Il blazer corto con la gonna a campana ed un top nelle tonalità pastello è uno degli outfit più cool della primavera -estate 2022.

La giacca un po’ più lunga andrà benissimo su una gonna a trapezio come quelle coloratissime proposte da Zara. Meglio ancora se a fantasia così che poi la gonna ne riprenda una tonalità.

Il look maschile (soprattutto se si ha un fisico slanciato o androgino) ha sempre il suo perché. Indossare un blazer monopetto anche con spalline o di una misura over, è le soluzione ottimale sia per l’ufficio che per un aperitivo con le amiche in centro.

Riguardo ai monotoni blazer neri che abbiamo usato ai primi colloqui di lavoro o ai funerali, l’abbinamento consigliato è quello con un paio di nuovi pantaloni fucsia. Sembra una banalità ma è uno dei match che vedremo di più.

Un paio di jeans boyfriend chiari, un blazer giallo ed un mini top sotto che si intraveda leggermente e sarete pronte per uno stile da influencer internazionale. Attenzione alla scelta della cintura, anche un foulard allegro può essere un’opzione vincente.

Se si ha una giacca marrone doppiopetto da indossare perché i pantaloni ormai non ci vanno più (si ingrassa sempre sui fianchi chissà come mai) allora fare un match con accessori e capi con inserti in cuoio è un’idea brillante. Come sempre però la migliore è quella che vi farà sentire bene con voi stesse.

Silvia Zanchi