Test: scegli un pianeta e scopri la tua vera personalità

Grazie a questo test di personalità potrai scoprire alcuni aspetti nascosti del tuo carattere. Dovrai semplicemente fare una scelta

Sottoporsi ogni tanto ad un test di personalità è molto importante perché ci permette di conoscere meglio gli aspetti meno superficiali della nostra vera essenza. Spesso capita di avere degli istinti e di ignorarli, forse perché non abbiamo il coraggio di rischiare o forse perché ci rendiamo conto che potremmo intraprendere una strada sbagliata o pericolosa.

Anche conoscere i propri limiti e i propri difetti è importante, perché ci consente di affrontare al meglio la vita quotidiana. Questo test ti aiuterà proprio a conoscere meglio la tua vera personalità, senza filtri. Nel bene o nel male, è importante che tu sappia chi sei veramente. Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. È un semplice passatempo per le nostre lettrici ed i nostri lettori.

Non dovrai fare altro che guardare l’immagine in alto e scegliere una delle quattro opzioni. Abbiamo quattro pianeti: la Terra, Marte, Giove e Saturno. Sappiamo già a cosa stai pensando. No, non abbiamo messo la Luna perché è un satellite, non un pianeta. Quale di questi quattro pianeti preferisci? Quale attira di più la tua attenzione? Fai la tua scelta, lasciati guidare dall’istinto e poi scopri il profilo abbinato al tuo pianeta ideale.

I profili del test dei pianeti

Adesso è arrivato il momento di conoscere qual è la tua vera personalità. Come per tutti i test sulla personalità, la tua scelta sarà abbinata ad un solo pianeta. L’importante è che tu abbia fornito una risposta di getto, senza andare a sbirciare le soluzioni per capire quale fosse il profilo migliore. Anche perché non c’è un profilo perfetto, tutti noi abbiamo pregi e difetti. Adesso potrai scoprire i tuoi.