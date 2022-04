Vuoi essere alla moda? Ecco 5 capi azzurri che fanno al caso tuo

By

La primavera è ormai giunta quasi a metà del suo percorso e vogliamo continuare a sfruttare le tantissime nuance che la moda di questa stagione propone: ecco quindi 5 capi azzurri.

L’azzurro è senza dubbio uno dei colori della moda della primavera 2022.

Non è solo, sia chiaro. Insieme a lui ci sono il bianco, il rosa, il fucsia, il rosso, tutti i colori accesi, ma anche quelli pastello.

Insomma, come la primavera che arriva dopo l’inverno e porta colori dove prima c’era solo grigio, anche la moda di questa stagione ha un solo intento: spiccare.

Ecco che quindi anche le nuance scure, lasciano spazio a tutti i colori dell’arcobaleno. E lo testimoniano anche i grandi marchi, che hanno scelto tutti colori che spiccano per accendere le loro passerelle.

In particolare l’azzurro – in tutte le sue declinazioni, che vanno dal celeste chiarissimo al blu notte, passando per il cobalto, l’acquamarina, il carta da zucchero e tutti i loro colleghi – ha dominato le passerelle dei brand di tutto il mondo.

Ne sono un esempio Fendi ed i suoi capi di seta, Kiton con il suo gilet con giacca e pantalone Isabel Marant, che punta su un look sportwear.

Ma non finisce qui. Anche Chloé propone un outfit boho chic, Alessandra Rich un look girlie adatto sia di giorno che di sera, Alberta Ferretti punta sull’eleganza con un abito dai toni del mare, David Koma fa bingo con le piume, Laura Biagiotti sugli abiti “svolazzanti”, i Des Phemmes, che decide di abbinare l’azzurro all’arancione.

Potremmo continuare così all’infinito, la lista di stilisti “azzurro lovers” è lunghissima, ma ci limitiamo a dire per riassumere che il colore del cielo sta invadendo anche la terra.

Ma come vestirsi di questo colore per essere trendy? Ecco 5 capi azzurri di cui non potrai fare a meno.

5 capi azzurri perfetti in primavera

Ormai siamo nel pieno della primavera e vogliamo continuare a sentirci al top con i colori di questa stagione (che tra l’altro sono tutti incredibili).

Mai come quest’anno abbiamo davanti a noi un numero di possibilità indefinito per essere alla moda, data la varietà di nuance che la moda propone. Ecco quindi 5 capi trendy azzurri, il colore della stagione per eccellenza.

Se poi ami il bianco, ecco 5 capi che devi avere.

Abito con bretelle sottili

Alla moda, fine, sofisticato ma non troppo, questo abito è quello che ci vuole per sentirsi al top in questa stagione.

Sexy al punto giusto, è perfetto per andare ad un party esclusivo. L’unica cosa da tenere a mente quando lo indossi è di non esagerare con gli accessori, dal momento che questo indumento è già abbastanza appariscente.

Da indossare con tacchi a spillo, rotondi, ma anche con un bel paio di zeppe, comunque, renderà impossibile a chiunque toglierti gli occhi di dosso.

Penserai che questo abito costi una fortuna ed invece su Shein costa soli 26 euro.

Abito in maglia

Un abito in maglia, lungo fino a sotto il ginocchio, è quello che ci vuole per sentirci eleganti, ma non troppo.

Acquistabile su Shein a soli 7 euro, questo abito è perfetto soprattutto su chi ha un fisico a clessidra.

Come indossarlo? Con dei sandali con tacco a spillo ed accessori sobri, meglio ancora se dorati (magari abbinati a scarpe dello stesso colore).

Top più cardigan

Perché stare ore a scegliere quale top abbinare al nostro cardigan preferito (rigorosamente corto in pieno stile Y2K, si intende), se possiamo acquistare già una coppia di fatto?

Ecco quindi questa combo top – anzi crop top con spalline sottili – cardigan, abbastanza casual da essere perfetto anche con jeans e sneakers, perfetto per queste temperature miti primaverili.

Tra l’altro su Shein i due capi insieme costano soli 19 euro. Meglio di così.

Maglione con manica bishop

Per le ultime serate fresche di primavera che precedono il tepore estivo, cosa c’è di meglio di un maglione blu?

Le sue maniche bishop poi lo rendono casual – chic, quindi possiamo abbinarlo sia a dei jeans, che ad una gonna midi, per creare distacco e smorzarne i toni.

Altra ottima notizia: su Shein questo maglione costa soli 15 euro.

Pantaloni palazzo

I pantaloni palazzo, già di per sé, sono l’emblema un capo estremamente bon ton, ma di questo colore raggiugono l’apice della raffinatezza.

Perfetti per uscire di giorno, magari con un crop top e delle zeppe, ma anche di sera, con un blazer ed dei tacchi a spilli, sono un capo estremamente versatile che dovremmo tenere nel nostro guardaroba e sfoggiare ogni volta che desideriamo.

Se a questo poi aggiungiamo che su Shein costano solo 16 euro, abbiamo raggiunto la (quasi) perfezione.