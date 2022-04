Il bianco è il colore della primavera! Ecco i 5 capi che devi avere!

Il bianco è il colore della primavera 2022! Vuoi creare l’outfit che fa per te? Allora non dovrai farti mancare questi 5 capi di colore bianco! Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti spiegherà tutti i segreti di stile!

La primavera è la stagione dei colori, del sole e del cambiamento. E nella moda qual è il colore che più sottolinea questo cambiamento? Il bianco! Via dall’armadio i colori scuri dell’inverno e dell’autunno e diamo il benvenuto alla luce e alla luminosità! Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti spiegherà come creare l’outfit più luminoso utilizzando i 5 capi bianchi più trendy del momento!

Ogni stagione dell’anno porta in noi diversi sentimenti. L’estate è la stagione del divertimento, l’autunno è la stagione in cui ritorniamo alla quotidianità e ci rimettiamo in gioco, l’inverno è riposo, la primavera invece è la stagione in cui rinasciamo!

E questi sentimenti li esprimiamo con i nostri look. Ad esempio, come possiamo esprimere attraverso i nostri look la primavera? Utilizzando il colore bianco!

Certo, passare dal nero e dai colori scuri dell’inverno ai colori chiari della primavera non è sempre facile, ma con i giusti consigli di stile sarà semplicissimo!

Volete scoprire come fare ad indossare il bianco in primavera? Scopriamolo insieme!

La moda in primavera vuole solo un colore: il bianco! Ecco i 5 capi da avere assolutamente per essere una vera fashion lover!

La prima cosa da tenere a mente quando si vogliono realizzare look bianchi è sapere che questa tonalità chiara e luminosa sta bene a tutti gli incarnati! Bisogna solo scegliere i modelli giusti!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo i 5 capi di colore bianco da indossare per la primavera 2022:

crop top: il primo capo da avere nell’armadio di colore bianco è il crop top, ossia un top basico e semplice perfetto per ogni situazione. Per un’occasione elegante il crop top bianco si può abbinare sotto ad un completo tailleur. Per una passeggiata al centro con le amiche crop top, jeans flare a vita a alta e sneakers, e sarai perfetta!

il primo capo da avere nell’armadio di colore bianco è il crop top, ossia un top basico e semplice perfetto per ogni situazione. Per un’occasione elegante il crop top bianco si può abbinare sotto ad un completo tailleur. Per una passeggiata al centro con le amiche crop top, jeans flare a vita a alta e sneakers, e sarai perfetta! pantalone palazzo: il pantalone palazzo bianco è uno dei capi più versatili che esistono in commercio. Da indossare con una t-shirt o una blusa elegante e una scarpa flat.

il pantalone palazzo bianco è uno dei capi più versatili che esistono in commercio. Da indossare con una t-shirt o una blusa elegante e una scarpa flat. giacca: la giacca taglio blazer bianca si abbina con i jeans, con un pantalone taglio uomo oppure con una maglia larga e leggings aderente. È il capo da avere in primavera, perfetto da utilizzare anche al posto del soprabito.

la giacca taglio blazer bianca si abbina con i jeans, con un pantalone taglio uomo oppure con una maglia larga e leggings aderente. È il capo da avere in primavera, perfetto da utilizzare anche al posto del soprabito. camicia oversize: la camicia è il passpartout della moda in primavera. Da tenere nell’armadio, si può letteralmente abbinare con tutto!

la camicia è il passpartout della moda in primavera. Da tenere nell’armadio, si può letteralmente abbinare con tutto! gonna: ultima, ma non per importanza, è la gonna bianca! Da scegliere in base al nostro fisico, ad esempio larga plissé se abbiamo un fisico a pera, aderente midi a vita alta se invece abbiamo un fisico a clessidra. A proposito, per ogni fisico esiste l’outfit perfetto! Non ci credi? Scopri qual è il tuo!

Adesso non avete più scuse! Scegliete il capo bianco che più preferite e create il vostro outfit! Sarete perfette e al passo con le tendenze!