Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici TV più amate e seguite degli ultimi anni. Il suo sorriso contagioso ha fatto innamorare milioni di italiani, così come la sua straordinaria bellezza. Ma avete mai visto Alessia Marcuzzi a 16 anni? Una bellezza esplosiva!

Alessia Marcuzzi è una vera femme fatale della televisione italiana. Negli anni abbiamo imparato ad apprezzarla grazie alla sua partecipazione a programmi come Le Iene, Mai dire Gol e il Grande Fratello, nei quali ha messo in mostra tutto il suo naturale carisma. Forse non tutti si ricordano, però, com’era la splendida conduttrice alla tenera età di 16 anni. Ecco la foto in bikini che ha lasciato tutti senza fiato!

La Marcuzzi è una vera e propria icona del piccolo schermo. La sua lunga carriera ha avuto inizio negli anni Novanta, su Telemontecarlo, e da quel momento non si è più fermata. Ormai Alessia è infatti un volto notissimo della televisione. Oggi la Marcuzzi è stupenda, ma l’avete mai vista prima che iniziasse a lavorare in TV, ad appena 16 anni?

Com’era Alessia Marcuzzi a 16 anni

Anche a 16 anni Alessia Marcuzzi possedeva una bellezza decisamente poco comune, come dimostra questa foto del passato.

Come abbiamo detto, la carriera di Alessia ha preso il via nei primi anni Novanta. Nel 1992 ha preso parte al programma per ragazzi Amici mostri, mentre nel 1994 ha fatto il suo ingresso in Rai affiancando Gigi Sabani nella trasmissione Il grande gioco dell’oca su Rai 2. Nel 1995 è approdata a Mediaset, conducendo il programma del sabato pomeriggio Colpo di fulmine su Italia 1. La trasmissione ha riscosso un gran successo, anche grazie alle capacità di intrattenimento della Marcuzzi.

Negli anni successivi Alessia ha condotto il famigerato Festivalbar (dal 1996 al 2002) e la trasmissione Fuego!, in cui ha collaborato con Francesca Fogar. Nel 1998 si è cimentata come attrice nel film Il mio West di Giovanni Veronesi, mentre nel 1999 l’abbiamo vista in Tutti gli uomini del deficiente, commedia della Gialappa’s Band. Nel 1999 è stata scelta come protagonista del film per la tv Un cane e un poliziotto, dal quale è stata tratta la fiction Tequila & Bonetti.

Dal 1998 al 2000 ha condotto insieme alla Gialappa’s Band, l’iconico programma di Italia 1 Mai dire Gol. A renderla ancora più famosa (e a lanciarla definitivamente nell’olimpo delle celebrità) sono stati il calendario sexy realizzato all’inizio degli anni 2000 per il mensile Max e i suoi numerosi (e famosi) fidanzati. Una sensualità, la sua, in grado di vincere a mani basse la sfida con il tempo. Ma quale sarà il suo segreto? Sicuramente la dieta che segue la aiuta non poco a mantenersi in forma!