A Pasqua hai esagerato? Rimedia così e torna subito in forma

Rimedi post Pasqua semplici e veloci per tornare in forma dopo aver esagerato con pranzi e dolci.

Hai passato Pasqua gustando pietanze di ogni tipo ed esagerando un po’ con i dolci? Niente paura! Se questa mattina hai commesso il grave errore di pesarti, infatti, è bene che tu sappia che almeno la metà di quel peso è composto da liquidi. Ciò significa che pesi molto meno di quel che pensi, che non hai commesso chissà quali danni e che nel giro di poco tempo potrai tornare al peso di partenza. E tutto senza digiunare o arrivare a rimedi estremi.

Ci sono infatti rimedi post Pasqua davvero semplicissimi e che potrai mettere in atto senza preoccupartene troppo. Ciò che conta è vivere le cose con lo giusto stato d’animo. E, se anche oggi hai in previsione un pranzo o qualche avvenimento importante, vivilo. Perché da domani ti basterà una settimana tranquilla per tornare in forma.

Rimedi post Pasqua per rientrare nel peso forma

Ci si preoccupa sempre tanto di conoscere le calorie dei vari pasti che si consumano e sempre troppo poco di analizzare a fondo le dinamiche che portano a prendere peso.Dopo un pasto abbondante, infatti, specie se si arriva da una dieta o da un’alimentazione sana, è molto facile prendere anche più di un chilo di soli liquidi. Ciò avviene perché ingerire zuccheri, grassi e cibi salati a cui non si è abituati porta l’organismo a trattenere liquidi che il giorno dopo pesano tutti sulla bilancia. Un fattore che varia da persona a persona ma che dovresti sempre ricordare in modo da non andare in crisi ad ogni post festa.

Certo, se si mangia tanto il rischio di prendere peso c’è davvero ma questo sarà sempre minore di quello indicato sulla bilancia. Per questo motivo, è importante vivere la situazione con estrema calma e porre dei rimedi che siano tranquilli. Per prima cosa se per Pasquetta avevi in mente di passare la giornata con gli amici, non inventare scuse, esci e mangia. Magari non esagerare con le porzioni ma mangia e goditi la giornata perché ti basteranno davvero pochi rimedi post festa per rientrare nel tuo peso. Ecco, quindi, le poche e semplici azioni che dovrai compiere senza rovinarti le feste.

Tornare a mangiare come prima

Se stavi seguendo una dieta o se normalmente sei una persona che mangia in modo sano e bilanciato, la buona notizia è che ti basta semplicemente tornare a mangiare come prima per eliminare velocemente sia la ritenzione che il peso in più. Nel giro di una settimana vedrai il peso scendere e tornare rapidamente a quello pre Pasqua.

E questo perché mangiando come sempre tornerai al tuo range calorico, andando ad eliminare gli eccessi. Evita quindi di affamarti, perché farlo ti porterà solo a mangiare ancora di più alla prossima occasione di festa. La moderazione e la possibilità di togliersi qualche sfizio di tanto in tanto sono i segreti per una dieta che funziona. Inoltre, il tuo metabolismo avrà avuto sicuramente una grande spinta. Cosa che gioverà alla tua perdita di peso.

Bere tanta acqua

La ritenzione va combattuta eliminando i liquidi e per farlo l’unica via efficace è quella di bere tanta acqua. Scegline una che abbia un basso residuo fisso, evita per qualche giorno bibite zuccherate o gasate e concediti solo tanta acqua. In questo modo il tuo organismo si rigenererà prima e ti garantirà un dimagrimento rapido. In poco tempo ti sentirai più sgonfia e vedrai il peso scendere rilassandoti a riguardo.

Diminuisci il sale e attua uno dei rimedi post Pasqua più efficaci

Visto che si parla di ritenzione, un altro trucco è quello di ridurre (non eliminare) il sale. Usa le spezie al suo posto e prediligi quei cibi che essendo naturali e preparati in casa non contengono sali aggiunti. Evita per qualche giorno merendine, insaccati e alimenti di tipo industriale e concediti pasti sani ma gustosi. Così facendo, tornerai al giusto equilibrio elettrolitico e darai modo al tuo organismo di lavorare con maggior efficienza. Cosa che renderà più rapidi i tuoi risultati.

Muoviti un po’ di più

Se pensi che il tuo problema siano state le calorie in più non ridurre quelle che introduci normalmente ma consumane di più. Esci a camminare per ameno 30 minuti al giorno, fai una corsa o intensifica la tua attività fisica (sempre senza esagerare). Un po’ di allenamento in più contribuirà a farti bruciare in fretta le calorie accumulate e tutto senza doverne ingerire meno. Ricordati sempre che abbassare le calorie per dimagrire in fretta è un grave errore che porta solo ad abbassare il metabolismo.

Dormi quanto serve

Infine, cerca di riposare bene e per le giuste ore. Un organismo che si riposa nel modo giusto è infatti maggiormente in grado di bruciare calorie e grassi in eccesso. Dormire, poi, aiuta anche a non sentire la fame nervosa e a scegliere cibi più sani e adatti a restare o tornare in forma. Si tratta, insomma, di un aspetto che viene spesso trascurato ma che, invece, è davvero importante per poter godere al meglio di un metabolismo che funziona bene. Inoltre, dormire bene e di più ti farà sentire più rilassata. Cosa che non guasta mai, no?

Questi semplici rimedi post Pasqua sono tutto ciò che ti serve per sgonfiarti e tornare al tuo peso forma. E tutto senza sacrifici o rimedi dell’ultimo minuto in grado solo di renderti più triste e nervosa. Fidarti del tuo corpo è il primo passo per vivere meglio il rapporto con esso, per gestire la dieta e per godere di una vita serena e ricca di tutto ciò che serve per viverla meglio, cibo e momenti in cui condividerlo con gli altri, compreso.