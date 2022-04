E’ stata la valletta più famosa degli anni 90: ecco com’è e cosa fa oggi

Ve la ricordate? E’ stata la valletta più famosa degli anni 90, condividendo un programma televisivo con Raimondo Vianello. Ecco com’è cambiata e come è diventata oggi

Le vallette nascono in Italia come assistenti dei conduttori nei giochi a premi, nei reality, nei varietà o in qualsiasi altro spettacolo o evento (sportivo, musicale, di bellezza). Negli anni, il loro ruolo si è rivoluzionato ed è cambiato con il cambiare dei tempi, della cultura e dei programmi televisivi.

Nonostante il cambiamento, la valletta rimane essere un’elemento centrale nelle produzioni televisive. Negli anni, a partire dagli anni 90 ce ne sono state tante. Molte dei quali hanno lasciato il segno, altre un po’ meno ma che comunque hanno cercato negli anni di conservare la loro carriera. Ognuna di esse ha poi deciso di compiere delle scelte di vita, alcune hanno continuato la via dello spettacolo, altre del cinema altre ancora hanno deciso di ritirarsi dagli schermi televisivi per vivere una vita più tranquilla e casalinga.

Oggi, vi vogliamo parlare di una delle vallette televisive che ha fatto la storia della TV italiana. Soprattutto perché nella sua carriera vanta la collaborazione duratura con Raimondo Vianello, in veste di conduttore. Stiamo parlando del programma televisivo “Il gioco del nove” e della valletta più amata d’Italia: Laura Colussi.

Com’è cambiata e cosa fa oggi l’ex soubrette? Scopriamolo insieme!

Laura Colussi, com’è cambiata la valletta di Raimondo Vianello?

Laura Colussi è nata a Udine nel 1965. Ha iniziato la sua carriera negli anni Ottanta come modella, indossatrice e come speaker radiofonica per poi lanciarsi sul finire degli anni ottanta (1988) nella televisione italiana a fianco di Raimondo Vianello.

Grazie alla popolarità di Raimondo e del programma televisivo, Laura inizia subito a far carriera divenendo molto popolare. Negli anni, infatti, prende parte a numerosi programmi tv che la eleggono sempre di più fra una delle donne più apprezzare, per la sua competenza, eleganza e per la sua bellezza.

Inoltr, nel 1991, è protagonista nella sit-com Andy e Norman, insieme a Zuzzurro e Gaspare. Nel 2000 fa parte del cast di “Don Matteo”.

Dopo di ciò, la donna decide di ritirarsi dalla televisione per dedicarsi alla crescita delle figlie. Recentemente, vorrebbe tornare in Tv ma non vorrebbe prendere la via del reality show ma condurre un programma tutto suo. Inoltre dal suo profilo Instagram emerge la sua passione per i dipinti. Infatti ama condividere la sua passione.