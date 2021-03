Vi capita spesso di non riuscire a dormire sonni sereni? Allora dovete fare attenzione! Se volete dormire bene è necessario seguire alcune regole per migliorare la qualità del sonno.

Tutti desiderano dormire sonni tranquilli e continui, ma spesso possono accadere degli episodi anche momentanei che possono rendere davvero disturbato il sonno. Non sono poche, ma tantissime persone hanno difficoltà a dormire. Quando ci si mette al letto la sera, si tende a girarsi di continuo, smanettare il cellulare e guardare la tv nella speranza di riuscire a dormire. Non è da preoccuparsi, ma non va neanche sottovalutato, è importante prestare la giusta attenzione. Scopriamo insieme alcune regole da seguire per dormire sonni tranquilli.

Come dormire bene? Ecco le regole da seguire

Il sonno è importante, è necessario prestare attenzione e non sottovalutare eventuali disturbi del sonno. Se accade raramente in seguito a periodi di forte stress, o per problemi legati a episodi accaduti che possono lasciarvi svegli perchè pensate e rimuginate.

Il consiglio in primis è di parlare con il medico che sicuramente potrà consigliarvi come rimediare, purtroppo se il sonno non è mai consecutivo si possono avere ripercussioni serie sullo stato di salute del nostro organismo. Al mattino dopo il risveglio sicuramente vi sentirete stanchi, spossati o talvolta anche con mal di testa e potrebbe ripercuotersi negativamente sullo svolgimento delle regolare attività quotidiane.

Cerchiamo di capire le regole da seguire per dormire bene, garantendo un sonno continuo e non disturbato.

-Attenzione alla cena. Il consiglio è di andare a letto non subito dopo i pasti. La digestione è un processo lento ed è necessario facilitare tale processo. A questo punto dopo aver cenato evitate di andare a dormire, se potete uscite a fare due passi fuori casa oppure dedicatevi a qualche hobby, magari leggete un libro prima di andare a letto, mettetevi a ricamare o vedete un bel film o fiction che preferite. Dopo qualche ora potete andare al letto.

-Preparare il corpo. Prima di andare a dormire concedetevi qualche minuto a voi stesse. Andate in bagno e fate una doccia o meglio un bagno caldo, magari con dei sali da bagno. In questo modo il vostro corpo si rilasserà e vi sentirete pronti per dormire. Cercate di liberare la vostra mente dai pensieri negativi e concentratevi sul voi stesse. Magari potete fare uno scrub corpo, una pulizia del viso. Segui qualche piccolo consiglio a riguardo con una beauty routine. Anche un massaggio drenante alle gambe che sicuramente saranno stanche e pesanti dopo una giornata intensa.

-Ascoltare musica rilassante. Sarebbe una buona e sana abitudine ascoltare musica, vi sentirete la mente più rilassata e libera da ogni pensiero. Secondo gli scienziati se si sceglie una musica dal ritmo lento aiuterebbe tantissimo, potete provare ad ascoltarla anche un’ora prima di andare a letto, ma non indossate le cuffie.

-Disattivare dispositivi elettronici. Solo in questo modo nessuno vi disturberà durante il sonno. Talvolta non basta togliere la suoneria perchè comunque potreste essere distratte dalla luce blu.

-Rispettare gli orari. Sarebbe importante andare a dormire più o meno sempre allo stesso orario. Sicuramente essere abbastanza metodici a volte può essere di grande aiuto Andare a letto alla stessa ora e svegliarsi allo stesso orario potrebbe aiutare in caso di disturbi del sonno. Ad un certo punto sarà un’abitudine e sarete proprio voi a notare benefici da tutto ciò.

-Indossare capi comodi. Ricordate che qualsiasi cosa indossiate nel letto è importante che sia comodo così da non sentirvi scomode. Inoltre accertatevi di stare bene e non sentire ne troppo caldo ne troppo freddo.

-Letto deve essere sempre comodo. Non basta prepararsi al sonno ma anche il letto deve essere comodo. Accertatevi che il materasso sia comodo e non solo anche i cuscini, perchè potreste ritrovarvi anche con mal di schiena o collo e questo potrebbe rendere il sonno poco tranquillo. Lasciatevi consigliare al momento dell’acquisto, fate delle prove e noterete che con il passar del tempo noterete la differenza. Stesso discorso vale per i cuscini fate la prova del nove, se notate che si sono deformati vanno eliminati subito, provate a schiacciare con un braccio al centro, se non ritorna alla forma di origine allora è il momento di cambiarli.

Ricordate che dovete fare attenzione a ciò che consumate a cena, ecco alcuni cibi da evitare se volete sonni tranquilli. Queste sono abitudini sane ma in caso di disturbi del sonno di una certa importanza va discusso con il medico e non trascurato mai.