Una Vita anticipazioni: un clamoroso doppio ritorno ad Acacias

Una Vita anticipazioni. Una sorpresa inaspettata per una delle nostre protagoniste indiscusse: tornano loro due e riempiono il quartiere di gioia! Ecco chi

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita anticipazioni: Cinta e Emilio tornano ad Acacias

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita, grandi sorprese in arrivo per la nostra Bellita del Campo (Maria Gracia). Secondo le anticipazioni, il marito Josè Miguel Dominguez (Manuel Bandera) le farà una gradita sorpresa…

Nelle prossime puntate di Una Vita in onda su Canale 5 assisteremo ad un ritorno in scena di due personaggi amati dal pubblico. Stiamo parlando di Cinta (Aroa Rodriguez) ed Emilio (Josè Pastor). La figlia e il genero di Bellita e Josè torneranno per un breve periodo nel quartiere di Acacias.

Secondo le anticipazioni, i due torneranno per un motivo preciso: dare il loro personale in bocca al lupo a Bellita per la sua fiorente carriera. La donna infatti è stata impegnata per il lancio del nuovo disco e per la stesura del suo primo libro, dal carattere autobiografico.

Se avete letto le nostre anticipazioni saprete per certo che Bellita sta passando un periodo turbolento, fra l’arrivo inaspettato del nipote Ignacio e la gravidanza della domestica Alodia la donna non ha avuto un attimo di tempo per se stessa. Se aggiungiamo pure i suoi impegni lavorativi, il rischio di burnout è stato alto.

Ma fortunatamente ha avuto accanto a sé Josè Miguel. L’uomo ha organizzato una sorpresa unica. Ha deciso di prenotare una camera lussuosa in un hotel ad Acacias, e seppur inizialmente la Del Campo pensava ad un tradimento alla fine la verità è venuta a galla: era destinata alla figlia e al genero.

I due quindi torneranno ad Acacias, seppur per lo spazio circoscritto di due puntate. Ma saranno due puntate intense in quanto permetteranno al giovane Emilio di dare il suo saluto alla madre Felicia, morta per avvelenamento per mano di Soledad.