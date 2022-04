Anticipazioni Una Vita: una verità sconvolgente ad Acacias

Una Vita anticipazioni. Marcos Bacialupe fa una scoperta scioccante sul passato. Ecco cosa accadrà!

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita anticipazioni: scoperta scioccante per Marcos

Le prossime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita, i telespettatori assisteranno alla scoperta da parte di Marcos Bacialupe della persona che ha ucciso sua moglie Felicia Pasaman (Susana Soleto).

Nelle prossime puntate di Una Vita in onda su Canale 5, gli spettatori e Marcos Bacialupe si troveranno davanti ad una scoperta scioccante. Grazie all’astuzia del detective privato Mendez (David Garcia Intriago), il padre di Anabel scoprirà che l’amata moglie Felicia Pasamar è stata uccisa dalla sua nuova amante Soledad Lopez (Silvia Marty).

Come ben saprete se avete seguito le nostre anticipazioni sulla dannosa questione, tutto ha avuto origine quando Mendez si è reso conto che la mandante dell’avvelenamento di Felicia non è stata Natalia Quesada (Astrid Janer). L’uomo, infatti, ha preferito indagare più affondo nella questione ed ha capito chiaramente che la donna messicana non c’entrava nulla con l’assassinio.

Dopo aver infatti interrogato nuovamente il fattorino della farmacia dove è stato realizzato il composto mortale che ha dato a Felicia una morte lenta, Mendez è stato picchiato a sangue da qualcuno di losco per aver scoperto il nome di Soledad. Ma data la forte astuzia dell’investigatore privato ben presto il commissario Belda (José Emilio Vera) e l’amico fidato Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) hanno potuto apprendere il nome della mandante (Mendez aveva difatti appuntato il nome sul suo taquino).

Ripresosi dal coma in ospedale, l’investigatore ha poi confermato tutte le congetture dell’amico Felipe: è stata Soledad ad uccidere Felicia. A quel punto, i due hanno potuto confrontarsi con Marcos rivelandogli tutta la verità sulla morte della moglie, rivelando che Soledad ha ucciso Felicia per prendere il suo posto nella famiglia Bacigalupe.

Nelle prossime puntate di Una Vita, assisteremo dunque alla titubanza iniziale del Bacialupe e alla sua situazione di shock per la grave rivelazione. Se in un primo momento Marcos tentennerà a credere che sia Soledad la mandante dell’omicidio di Felicia in un secondo momento l’uomo riuscirà a ricomporre tutti i pezzi del puzzle ricostruendo step by step tutti i passi della domestica.

L’uomo deciderà infatti di avere un confronto con la domestica, chiedendole espressamente di essere sincera con lui. A quel punto, Soledad non saprà cosa rispondere, anche perchè ignara del fatto che Marcos avesse scoperto tutta la verità.

La domestica penserà che si tratti del fatto che lei abbia aiutato Anabel (Olga Haenke) e Aurelio (Carlos de Austria) ad intrattenere un rapporto epistolare senza il suo consenso.