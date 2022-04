Beautiful anticipazioni: salto nel buio di Steffy

By

Anticipazioni Beautiful dall’America. Steffy Forrester si risveglia dal coma e trova tutto cambiato…Ecco cos’è successo!

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda in America.

Beautiful anticipazioni: Steffy si risveglia da coma

Nelle prossime puntate in onda in America, ci concentreremo sempre di più sulla particolare e drammatica vicenda che riguarda Steffy Forrester. Dopo i recenti avvenimenti tragici, la donna si risveglia dal coma…

Le prossime puntate di Beautiful in onda sul canale CBS in America, Steffy Forrester si risveglia dal coma con una grande sorpresa: la figlia Kelly Spencer è cambiata!

Secondo le nuove immagini delle nuove puntate americane, le gemelle Colette ed Avalon Gray non presteranno più il volto per la figlia di Liam Spencer e Steffy Forrester. La nuova interprete sarà la piccola Sophia Paras Mckinlay (che vedete in foto).

Si tratta di uno dei soliti recast della serie, al pari dei più recenti di Taylor Hayes. La piccolina ha già preso parte ad alcune produzioni televisive di successo.

Secondo le anticipazioni, Steffy si è sorpresa quando ha rivisto la figlia Kelly. Decisamente cresciuta rispetto a come la ricordava lei. Questo perché, come ben sapete se seguite le nostre anticipazioni, Steffy si è risvegliata dal coma con un’amnesia a seguito della sparatoria avvenuta con Sheila Carter e che ha visto la morte del marito Finn.

La giovane Forrester rimasta bloccata nei ricordi del passato, crede ancora di essere sposata e innamorata di Liam.

Tuttavia, la figlia di Ridge non ricorda in alcun modo della nascita del secondogenito, Hayes, avuto dal matrimonio con Finn e che ha per lungo alimentano il triangolo amoroso con Liam e Hope.