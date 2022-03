Test: scegli una porta e scopri la tua vera personalità

Il test di oggi riguarda la tua vera personalità. In base alla scelta che farai, potrai scoprire alcuni aspetti misteriosi del tuo carattere

Il test di oggi riguarda la tua personalità. Oggi potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, nemmeno pensavi di conoscere. Si tratta di quelle sfumature che a volte rifiutiamo, forse perché non vogliamo accettarle o perché non ci rendiamo conto di avere dei difetti. Nessuno è perfetto!

Attraverso una semplice scelta, avrai la possibilità di scoprire alcuni dettagli della tua personalità. Prova a ritagliare qualche minuto ogni giorno per metterti alla prova con un test del genere, potresti aiutare il tuo cervello a restare sempre attivo e in allenamento. E perderai soltanto alcuni minuti.

Guarda con attenzione l’immagine in alto. Abbiamo cinque porte di colori diversi, quale scegli? Qual è la tua porta preferita? Fai la tua scelta e scopri la tua vera personalità. Prova a prendere una decisione senza perdere troppo tempo.

Dovrai soltanto fare una scelta, lasciandoti guidare dal tuo istinto. Prova a non pensarci troppo, dai la risposta in pochi secondi. Non si tratta di conoscere un argomento in particolare, stiamo parlando dei tuoi gusti personali, quindi conosci già la risposta, è dentro la tua testa. Adesso sei quasi pronta per iniziare il test di oggi.

Le soluzioni del test

Porta verde: sei una persona altruista. Fai attenzione alle necessità altrui e, per questo motivo, le persone che ti circondano si confidano con te. Riesci a far sentire tutti a proprio agio attraverso l’empatia. Sei ottimista, per te il bicchiere è sempre mezzo pieno e non ti fai abbattere quando devi affrontare un problema importante. Sei giovanile, hai tanta energia e provi sempre a dare il massimo in qualsiasi contesto della tua esistenza.

Porta blu : sei una persona brillante, riesci a risolvere qualsiasi problema usando la logica. La tua calma ti aiuta a restare lucida quando devi affrontare una situazione critica. Ma tu sai controllarti e riesci sempre a trovare le parole giuste per uscirne. Nulla può farti perdere il controllo, raramente vai in confusione e riesci sempre a rappresentare un punto di riferimento per gli altri.

Porta grigia : sei una persona che sa bene dove vuole arrivare. Hai ben chiari quali debbano essere i tuoi obiettivi, riesci a raggiungere il traguardo con calma e stabilità mentale. Non lasci mai le cose a metà, la perseveranza è il tuo forte. A volte sembri un po' troppo seria ma la verità è che tu sei una persona precisa e diligente.

Porta rossa : sei una persona che prende le decisioni con troppa fretta. Nonostante questo, riesci spesso a raggiungere grossi traguardi nella tua vita. Hai una grande motivazione ma spesso ti lasci prendere dall'ansia. Non hai limiti quando riesci a mantenere la calma e riesci a controllarti dal punto di vista emotivo.

Porta viola: sei una persona enigmatica e gli altri sono attratti da questo aspetto del tuo carattere. Sei cordiale e gentile, riesci ad affrontare qualsiasi difficoltà con parole dolci e pacate. Le persone che fanno parte della tua vita ti amano, sei un esempio per loro. Riesci ad essere una vera leader senza mai alzare la voce.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, quale porta hai scelto? Il profilo corrisponde al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti.