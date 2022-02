Test: dimmi come tieni la tazza e scopri la tua vera personalità

Il test di oggi riguarda la tua vera personalità. In base alla scelta che farai, potrai scoprire alcuni aspetti misteriosi del tuo carattere

Il test di oggi riguarda la tua personalità. Oggi potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, nemmeno pensavi di conoscere. Si tratta di quelle sfumature che a volte rifiutiamo, forse perché non vogliamo accettarle o perché non ci rendiamo conto di avere dei difetti. Nessuno è perfetto!

Attraverso una semplice scelta, avrai la possibilità di scoprire alcuni dettagli della tua personalità. Prova a ritagliare qualche minuto ogni giorno per metterti alla prova con un test del genere, potresti aiutare il tuo cervello a restare sempre attivo e in allenamento. E perderai soltanto alcuni minuti.

Guarda con attenzione l’immagine in alto: si tratta dei modi più diffusi di tenere una tazza. Qual è il tuo? Come tieni una tazza? Fai la tua scelta e scopri la tua vera personalità. Prova a prendere una decisione senza perdere troppo tempo.

Dovrai soltanto fare una scelta, lasciandoti guidare dal tuo istinto. Prova a non pensarci troppo, dai la risposta in pochi secondi. Non si tratta di conoscere un argomento in particolare, stiamo parlando dei tuoi gusti personali, quindi conosci già la risposta, è dentro la tua testa. Adesso sei quasi pronto per iniziare il test di oggi.

Le soluzioni del test

Sollevando il mignolo: sei una vera leader. Hai carisma e riesci sempre a convincere gli altri a fare tutto ciò che vuoi. Credi tanto in te stessa e raggiungi risultati importantissimi nella vita. Non esistono ostacoli in grado di spaventarti, li superi mettendoci tanta energia. Sei una persona positiva ed ottimista, il bicchiere è sempre mezzo pieno per te.

Con entrambe le mani : sei una persona generosa. Ti piace prenderti cura degli altri, hai un animo sensibile. Sei empatica, riesci sempre ad entrare in sintonia con i tuoi interlocutori. Capisci i loro problemi e gli dai un sostegno tangibile per andare avanti. Non lasci mai nulla a metà, ti piace portare a termine i tuoi compiti prima di buttarti in un nuovo progetto.

Tieni la tazza per il manico con la mano chiusa : sei una persona particolarmente razionale. Non ti fai prendere dall'ansia, preferisci riflettere bene prima di prendere una decisione importante. Prendi in considerazione tutti i dettagli quando devi affrontare un problema, riuscendo spesso a trovare la soluzione migliore per tutti. Sei moderata e in grado di mantenere la calma anche quando ti trovi in una situazione delicata.

Tieni la tazza per il manico e la sostieni con l'altra mano : sei una persona molto sensibile ed emotiva. Percepisci sensazioni che per gli altri sono invisibili. Hai un rigetto per i pregiudizi, ti piace valutare bene una persona prima di stabilire se ha sbagliato veramente. Gli altri amano molto il tuo modo di vivere, sei un vero e proprio esempio per i tuoi amici!

La tieni per la base : sei una persona molto precisa. Senti l'esigenza di avere sempre tutto sotto controllo, sei maniacale e alla perenne ricerca della perfezione. Hai un ordine mentale che ti consente di restare lucida anche nei momenti più difficili. A volte puoi sembrare fredda e distaccata, in realtà è necessario conoscerti bene prima che tu possa aprire il tuo cuore agli altri.

La tieni con le dita dalla parte superiore: sei una persona poco responsabile. Hai paura a fare un passo in avanti quando devi prenderti le colpe di un tuo errore. Sei insicura, non credi in te stessa e nelle tue capacità. Vedi sempre il meglio negli altri, come se fosse impossibile raggiungerli. Prova a non dare sempre la colpa al mondo che ti circonda, sarebbe il primo passo verso la maturità.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, come tieni una tazza? Il profilo corrisponde al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti.