Test: scopri cosa rivela la posizione del tuo cuscino mentre dormi

Che fine fa il tuo cuscino mentre dormi? Lo stringi forte, lo lanci via oppure non lo tocchi? Il nostro cuscino rivela molti aspetti della nostra personalità.

Il letto è il nostro luogo più intimo. Quando ci vogliamo rilassare e non preoccuparci di essere indifesi ci rechiamo a letto dove attendiamo di abbracciare Morfeo ed esplorare gli orizzonti dei sogni. Mentre dormiamo compiamo gesti inconsci e questi raccontano molte cose di noi.

Oggi analizzeremo la posizione che assume il nostro cuscino durante il sonno. Colui che dovrebbe sostenere la nostra testa non sempre resta nella stessa posizione durante la notte. Il modo in cui usiamo il nostro cuscino rivela inaspettati tratti della nostra personalità.

Dove finisce il cuscino durante il sonno?

Sapevi che le nostri abitudini sono uno specchio della nostra personalità? Anche il sonno può rivelare molti aspetti di noi. Dopo averti rivelato il significato della posizione in cui dormiamo, oggi ti sveliamo cosa indica il modo in cui usi il tuo cuscino per dormire.

1 Il cuscino resta sotto la nostra testa

Se posizioni il cuscino sotto la testa e resta tutta la notte nella stessa posizione significa che hai una personalità ribelle. Qualcuno ti trova arrogante e maleducata, in realtà pensi semplicemente che esprimere i propri pensieri, anche in maniera forte, sia un diritto irrevocabile.

2 Ci abbracciamo al cuscino

Nel caso in cui durante il sonno o poco prima di addormentarti usi il cuscino per abbracciarlo significa che sei una persona nostalgica e vivi di ricordi. La sera pensi a tante cose che non hai più e ti addolorano questi pensieri. Dovresti stare più nel presente e ancorarti alla tua realtà altrimenti anche il presente diventerà un rimpianto in futuro per non esserteli goduti appieno.

3 Usiamo il cuscino per coprire volto e orecchie

Se mentre hai la testa sul cuscino usi le braccia per avvolgerlo al tuo volto significa che sei alla continua ricerca di qualcosa. E’ come se ti mancasse un pezzo del puzzle. Non ti senti mai pienamente appagata nella tua vita. Questo ti crea un senso di disorientamento e stress. Indaga e cerca di godere delle belle cose che hai.

4 Buttiamo il cuscino per terra

Se la mattina spesso ti svegli senza cuscino perchè lo hai fatto cadere sul pavimento, significa che non sopporti nessuna forma di controllo e nessun vincolo. Sei una persona introversa e tendi a non fidarti degli altri e non ti assumi mai le tue responsabilità.

5 Arrotoliamo il cuscino sotto la testa

Se arrotoli il cuscino e formi un cilindro che tieni sotto a testa significa che sei una persona che sa esattamente cosa vuole. Hai le idee chiare, sei metodico, ordinato e preciso. Non ami le sorprese e le avventure, preferisci pianificare e avere il pieno controllo sulla tua vita.

6 Usiamo il cuscino per dormire praticamente seduti

Se usi il cuscino per sollevare il più possibile testa e schiena significa che sei una persona estremamente energica, positiva ed ottimista. Il sorriso non manca mai sulla tua bocca. Hai fiducia negli altri e nel futuro. A volte fantastichi troppo e valuti poco le situazioni.

7 Distendiamo il cuscino parallelamente al nostro corpo

Se tendi a dormire di lato o a pancia in giù e posizioni una delle braccia sotto il cuscino significa che sei una persona conviviale e amichevole e ti piace essere d’aiuto per gli altri. Sei una persona generosa ed altruista oltre che molto empatica. Sei una persona molto equilibrata perchè trovi sempre il tempo di prenderti cura anche di te stessa, questo ti dona stabilità.