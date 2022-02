Problemi con le verdure al forno? Ecco gli errori più comuni

Preparare le verdure al forno a volte può nascondere alcune insidie. Scopri gli errori più comuni e come evitarli. Il risultato sarà eccezionale.

Chi si è trovato almeno una volta a preparare le verdure al forno considerando la cosa estremamente semplice, salvo poi ottenere una cocente delusione? Si tratta di un’esperienza che prima o poi ci troviamo a fare tutti ed i motivi sono quasi sempre gli stessi. È infatti più che normale dare per scontato che le verdure al forno non necessitino di alcuna preparazione e che pertanto basti metterle a cuocere per ottenere un buon risultato.

Certo, le verdure si cuoceranno e saranno mangiabili, quanto al buon risultato, però, il rischio è davvero quello di andarci molto lontano. Come fare allora? Per fortuna basta individuare gli errori che si fanno spesso e cercare di evitarli. Così facendo si potrà cambiare sorta al proprio contorno e gustare qualcosa di buono.

Verdure al forno: gli errori da non fare mai

Quando si parla di verdure al forno, il bello è che si può decidere di preparare praticamente qualsiasi tipo di ortaggio. Il brutto sta invece nel rischio di ritrovarsi con qualcosa di bruciacchiato, amaro o poco appetitoso. Un po’ come quando le patate risultano molli a causa di errori banali, lo stesso vale infatti per le verdure al forno.

Ecco quindi gli errori da evitare assolutamente per poter contare su un contorno di verdure al forno che sia bello, gustoso e perfetto per accompagnare ogni tipo di pietanza.

Mettere insieme verdure a caso

Per una buona cottura è importante scegliere verdure che necessitino dello stesso tempo di cottura. Qualora ce ne fossero di più resistenti è preferibile sbollentarle prima. Inoltre è importante tagliarle tutte della stessa misura. Il rischio è altrimenti è quello di veder briciare quelle più piccole che si cuoceranno troppo diventando amare o poco piacevoli da gustare.

Non usare le spezie

Le verdure necessitano delle spezie. Ciò vale per le insalate, per i contorni da abbinare ai secondi piatti e, ovviamente, per le verdure al forno. Dimenticarsene significa rinunciare ad un sapore che potrebbe essere pieno e completo. Meglio quindi stabilire da subito quale spezia abbinare al mix di verdure scelto, aggiungere un pizzico di sale al tutto e godersi il proprio piatto che, se ben fatto, sarà davvero eccezionale.

Sbagliare la quantità di olio è tra gli errori più gravi per le verdure al forno

Usare l’olio (meglio se extra vergine d’oliva) è sempre una buona scelta in quanto dona umidità e gusto alle verdure. È importante però non esagerare con le quantità. Se poco olio rischia di portare a delle verdure secche e poco appetitose, troppo rischia di bagnarle e renderle pesanti. Un filo passato sulla teglia senza esagerare è quindi la miglior mossa da compiere.

Cuocerle a bassa temperatura

È bene che la cottura al forno sia fatta a temperature alte e che duri poco piuttosto che il contrario. In questo modo la verdura eviterà di disidratarsi e risulterà più buona che mai. Al contrario, se le si tengono di più perché si è preferita una temperatura bassa il rischio è ancora una volta quello di seccarle e di arrivare ad un risultato davvero poco piacevole. La miglior scelta? Forno a 200 gradi per una ventina di minuti.

Non calcolare i tempi

Un altro errore comune è quello di preparare le verdure al forno in un qualsiasi momento della giornata. Queste andrebbero servite calde e appena sfornate. Meglio quindi organizzarsi con i tempi ed occuparsi della loro cottura circa mezz’ora prima di portare il pasto in tavola. In questo modo non si correrà il rischio di togliere loro gran parte della scena. Se proprio non si riesce è meglio dargli una scaldata prima di servirle e aggiungere un filo d’olio per insaporirle. Se invece si sceglie di usarle per un insalata o per un panino farcito, allora si potrà optare per gustarle fredde. In tal caso, però, è meglio conservarle in un contenitore ermetico in grado di mantenerne intatta l’umidità.

Imparare a riconoscere quali sono gli errori più comuni che si fanno con le verdure al forno ed evitarli è un buon modo per poter godere di un contorno delizioso ed in grado di offrire il meglio sia da un punto di vista visivo che da quello del gusto. Le verdure, inoltre, risulteranno buone come al ristorante aiuteranno a fare bella figura con il minimo sforzo.